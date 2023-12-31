«Циничное существо в юбке»: Ивлеевой досталось от Кушанашвили Кушанашвили назвал Ивлееву «циничным существом в юбке» после «голой» вечеринки

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Анастасия Ивлеева

Журналист и ведущий Отар Кушанашвили в новом выпуске своей авторской передачи «Каково?!» назвал блогера Анастасию Ивлееву «циничным существом в юбке». По его словам, телеведущая прекрасно знала, что устраивала в клубе Mutabor не арт-выставку.

Ивлеева из простой семьи, она ролевая модель для девчонок из Воркуты, Комсомольска-на-Амуре и других городов. Ивлеева прекрасно понимает, что делает. Я гостил у нее. Более циничного и прагматичного существа в юбке я не видел. Она знала, что это не арт-выставка, — сказал Кушанашвили.

Журналист также обратил внимание на некоторых участников «голой» вечеринки, которые просили прощения за мероприятие. Так, Кушанашвили пошутил над образом певицы Лолиты Милявской, которая утверждала, что идет именно на арт-выставку. Артистка нарядилась в прозрачный облегающий комбинезон белого цвета, который надела поверх черного кружевного нижнего белья. Кушанашвили съязвил, что именно в таком виде ходят на культурные выставки.

До этого журналист записал в Telegram-канале видеосообщение, в котором резко отозвался о гостях вечеринки. При этом он встал на защиту Ивлеевой, назвав истерику вокруг нее недопустимой. Кушанашвили выразил мнение, что выступает против скандала вокруг блогера, так как этот шум призван «уничтожить» Ивлееву.