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«Чё вы набросились»: Соловьёв напомнил, что Бузова закончила СПбГУ

08:05, 08 июня 2021
Ольга Бузова Ольга Бузова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский телеведущий Владимир Соловьёв поддержал российскую певицу Ольгу Бузову после на неё обрушился шквал критики за участие в спектакле на сцене МХАТ. В своей утренней передаче «Полный контакт» журналист напомнил, что Бузова, в отличие от того же егаполулярного у молодёжи Дани Милохина, закончила университет с красным дипломом.

Он отметил, что не понимает, чего все взбеленились из-за новости про МХАТ. Соловьёв напомнил, что кто только не играет сейчас на сцене и называет себя актёром, в том числе одиозный Алексей Панин. То же самое он сказал и про певцов — особенно современных, которые вообще не умеют петь. А также про телеведущих, которые не учились нигде, и «пытаются что-то из себя строить».

Девочка тяжело работает. У неё ни тебе крёстного, ни тебе папы — бывшего мэра, ни тебе мамы-сенатора, ни тебе олигархов в окружении. То есть никто не подталкивал и не помогал. Девочка из очень простой небогатой семьи. Получила хорошее образование — другой вопрос, как воспользовалась. Но диплом питерского престижного университета у неё есть. И она своим трудом шла. Мне совершенно не нравится, что она делает. Но столило получить рольль в МХАТ и все сразу начали6 «Вы что с ума сошли, как это возможно», — возмутился Соловьёв.

Он призвал своих слушателей не бросаться на Бузову и «оставлять себе право на сомнение». Претензии к певице он расценил как «бешеную зависть и несправделивость».

Певица и телеведущая Ольга Бузова была приглашена на роль в спектакле «Чудесный грузин», поскольку постановке нужен был образ человека из массовой культуры. Об этом ранее рассказал художественный руководитель Московского художественного академического театра им. М. Горького Эдуард Бояков.

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