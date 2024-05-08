«Чуть не утонула»: Волочкова чудом спаслась от гибели на Мальдивах Волочкова могла утонуть на Мальдивах, спасая от шторма платье для съемок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала, что едва не утонула во время шторма на Мальдивах. Артистка пояснила, что нырнула и наглоталась воды, пытаясь спасти унесенное в океан платье. Волочкова пояснила, что снимала на пляже новый клип на песню «Слезы моих бывших».

Я чуть не утонула. На рассвете успели снять сцену клипа в длинном платье из цветов, но начался ливень! Вдруг начался шторм и платье на наших глазах унесло в океан! Я нырнула за ним, хотя боюсь нырять. Оказалось глубоко после прилива. Лена [фотограф] схватила меня за ноги и вытащила на берег вместе с платьем. Я сильно наглоталась воды и долго приходила в себя. Стресс был диким. Платье спасли, — написала Волочкова после происшествия.

Ранее Волочкова рассказала, что в первый день отдыха на Мальдивах ее укусил в глаз комар. По словам артистки, из-за опухоли ей пришлось надеть солнцезащитные очки. Волочкова добавила, что проводит майские каникулы на островах в компании подруги и фотографа Елены Галицыной.

До этого юрист Екатерина Гордон публично уличила во лжи балерину Анастасию Волочкову, хвастающуюся дорогим отдыхом на Мальдивах. По словам адвоката, артистка летает на курорт экономклассом, живет на дешевых виллах и возит с собой букеты роз из Москвы. Гордон назвала стыдобой попытки Волочковой выставлять напоказ свое благосостояние и оскорблять зрителей, а также призвала ее бросить пить.