«Чуть не сошла с ума»: Катя Лель об успехе «Мармеладного» на Западе Катя Лель заявила, что чуть не сошла с ума из-за успеха своей песни на Западе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Катя Лель

Российская певица Катя Лель заявила, что едва не сошла с ума из-за успеха хита «Мой мармеладный» на Западе. В новогоднем поздравлении для KP.RU она отметила, что до сих пор не может поверить, что люди по всему миру слушают эту песню и поют ее на разных языках. По словам артистки, это является настоящим чудом.

Я чуть не сошла с ума от счастья. Я просто поняла, что это все со мной, это в моей жизни. Ты просто просыпаешься знаменитым, понимаете? Когда говорят: «Ты просто проснулся знаменитым». И ты не понимаешь, что люди на разных языках это делают (поют песню. — NEWS.ru). Они это делают от чистого сердца, это их выбор. Ты это не купишь ни за какие деньги, ты это не пропиаришь, ты это не выдумаешь. Они просто это делают за тебя. Это их выбор. И это чудо, — сказала она.

В ноябре хит певицы «Мой мармеладный» попал в топ вирусных треков на музыкальном стриминговом сервисе Spotify. Трек был выпущен около 20 лет назад. Иностранцы в ТikTok записывали под него липсинги в шапках-ушанках.

Лель назвала это общероссийской победой, «которая была обеспечена замыслом свыше». По словам исполнительницы, музыка — это энергия единения. Успех ее песни говорит о том, что «пришло время новых энергий».