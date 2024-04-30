«Чуть ли не душил»: певец Иващенко о жалобах Приходько на Меладзе «Фабрикант» Иващенко сообщил о жалобах Приходько на рукоприкладство Меладзе

Фото: vk.com/georgiy_ivashenko

Георгий Иващенко

Певец и участник «Фабрики звезд — 7» Георгий Иващенко рассказал, что на проекте дружил с победительницей шоу Анастасией Приходько. Артист сообщил, что она жаловалась на рукоприкладство со стороны композитора Константина Меладзе, передает StarHit.

Она рассказывала, что он хватал ее за руки, чуть ли не душил. Я не знаю, правда это или нет. Костя ведь никогда даже голоса не повышал на окружающих, он был похож на удава из мультика про Маугли, который говорил спокойным низким голосом. Я допускаю, что Настя могла вывести Костю из себя, — вспомнил певец.

Иващенко также заявил, что Приходько во время проекта «сидела на антидепрессантах». Кроме того, отметил артист, его поражало количество алкоголя, выпиваемого певицей. По словам певца, его «фабричная» подруга была очень импульсивной и психически нестабильной. Иващенко указал, что Приходько даже хотела сорвать конкурс «Евровидение» — в 2009 году она представляла Россию с песней «Мамо».

Пресса писала, что Анастасия Приходько построила карьеру певицы благодаря российскому шоу-бизнесу. В 2015 году артистка заявила, что не хочет гастролировать в России и свое будущее связывает с Украиной.

В 2018 году она завершила карьеру певицы и занялась политической деятельностью на родине, вступив в партию «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Спустя год она покинула фракцию и вернулась к творчеству.

По словам артистки, после воссоединения Крыма с Россией для нее перестала существовать РФ. Приходько уверяет, что на момент выступления на Евровидении ей было 20 лет и она никак не ассоциировала свою деятельность с Россией, а после 2014 года ни разу не пересекала российскую границу.