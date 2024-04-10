«Чуть-чуть подбухиваю»: певица Плетнева призналась, как снимает стресс Певица Плетенева призналась, что снимает стресс алкоголем

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Анна Плетнева

Певица Анна Плетнева заявила, что снимает стресс при помощи алкоголя. Об этом она сообщила, отвечая на вопросы своих подписчиков в Telegram-канале, добавив, что «не злоупотребляет». Еще одним способом релаксации певица назвала просмотр «дурацких» фильмов.

Чуть-чуть подбухиваю, но я не упиваюсь в стельку, — заявила знаменитость.

Ранее певица и телеведущая ОльгаБузова рассказала, что не понимает людей, которые выпивают за вечер один бокал алкоголя. По ее мнению, ты «либо пьешь, либо не пьешь». Певица заявила, что в гости к ней нужно приходить «минимум с одной бутылкой», а вторую она найдет дома. Бузова также подчеркнула, что обычно ей не хочется выпивать на ночь, но у нее есть винный шкаф, где всегда есть спиртное.

До этого балерина Анастасия Волочкова заявила, что не имеет алкогольной зависимости. Она подчеркнула, что может обходиться без спиртного «совершенно спокойно» и ее рука не тянется к алкоголю постоянно. По словам Волочковой, пьющий человек не смог бы каждый день находиться в спортивном зале и «крутиться на пуантах по три часа», как это делает она. Балерина также добавила, что в последнее время не пьет спиртное из-за напряженного графика.

Употребление алкоголя вредит здоровью.