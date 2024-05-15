«Чуть Богу душу не отдала»: жена Петросяна едва не попала в аварию Татьяна Брухунова ударилась головой во время поездки в такси

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала, как во время поездки в такси едва не попала в аварию. По словам женщины, водитель не заметил пешеходов и затормозил в полуметре от них. Из-за резкого торможения Брухунова ударилась головой о кресло.

Сейчас чуть Богу душу не отдала, вот честное слово. Таксист практически наехал на пешеходов. Я увидела сразу, что они идут, и я была уверена, что он видит тоже. Но, как выяснилось, нет. И он затормозил в полуметре от них. Я влетела лбом в впереди стоящее кресло. Это было ужасно! Не то чтобы мне больно, просто я стрессонула, — описала ситуацию Брухунова.

Ранее Брухунова обратилась к хейтерам и заявила, что они ошибаются насчет ее беззаботного времяпрепровождения. Она опубликовала видео, на котором рассказала, что помимо воспитания двоих детей занимается рабочими делами. До этого жена Петросяна опубликовала в социальных сетях график работы на месяц, в котором указано всего три выходных. Она утверждала, что трудится и в выходные, и в будние дни. По сведениям СМИ, Брухунова является помощником Петросяна и занимается администрированием его официального сайта.