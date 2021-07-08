«Чуши полно»: представитель МакSим о состоянии певицы на ИВЛ

Представитель певицы МакSим Яна Богушевская отреагировала на сомнительные публикации в Сети о том, что Марину Абросимову вывели из искусственной комы и сняли с аппарата ИВЛ. В беседе с «360» она ответила, что подобные публикации являются полной чушью и их в Интернете полно.

Дело в том, что после поста духовника певицы, настоятеля Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумена Луки (Степанова), о том, что он посетил её в больнице и она «отреагировала и пришла в какое-то осознание происходящего», в соцсетях поползли слухи, что певица очнулась. Самые активные даже начали придумывать, что её директор сам об этом рассказал.

Что за директор? Имя, фамилия? Что за паблик? Это неизвестный какой-то Instagram-канал, такой чуши в Интернете каждый день полно. Она по-прежнему в медикаментозном сне, о выводе с ИВЛ пока не было речи, к сожалению, — сказал представитель певицы телеканалу.

Богушевская считает, что слова священника неправильно истолковали.

Врачи же считают, что его заявления о том, что Абросимова «отреагировала и пришла в какое-то осознание происходящего», неправдоподобны. Они объяснили, что сознание и медикаментозная кома — это два противоположных состояния.

Ранее духовник находящейся в коме певицы рассказал подробности её причастия. Отец Лука заявил, что организм артистки продолжает «жить», хотя и существует на аппарате ИВЛ.