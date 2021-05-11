«Чудо-женщина» высказалась об обвинённом в каннибализме Арми Хаммере

https://static.news.ru/photo/a5e4981c-b2fd-11eb-a49c-96000091f725_660.jpg Галь Гадот Фото: Abc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Исполнительница роли Чудо-женщины в одноимённом фильме — израильская актриса Галь Гадот — высказалась об обвинённом в каннибализме американском артисте Арми Хаммере. Они вместе снимались в картине «Смерть на Ниле», передаёт телеканал N12. По мнению звезды, ситуация вокруг коллеги сложная.

Если он (Арми Хаммер. — NEWS.ru) правда делал это, то тогда он должен заплатить за содеянное и понести ответственность. Не знаю, что с ним теперь будет, — отметила Гадот.

В январе 2021-го в социальных сетях появились скриншоты переписок Хаммера с любовницами. В чатах он называл себя стопроцентным каннибалом и говорил о желании съесть свою партнёршу, пить её кровь и держать в руках её бьющееся сердце. Позже ещё несколько бывших пассий обвинили звезду в манипуляциях и неадекватном поведении. Модель Пейдж Лоренце рассказала, что однажды он вырезал ножом букву «А» на её лобке, а затем начал облизывать рану. Кроме того, Хаммер просил её избавиться от части рёбер, чтобы их съесть. На фоне скандала Хаммера уволили из нескольких проектов, в том числе из картины «Свадьба по залёту». Кроме того, он ушёл из мини-сериала «Предложение», который рассказывает историю создания «Крёстного отца». В нём Хаммер должен был исполнить главную роль продюсера фильма Эла Радди. В десятисерийном сериале планируется подробно описать его работу над кинокартиной.

Ранее сообщалось, что иск к певцу Мэрилину Мэнсону подала актриса Эсме Бьянко, известная по роли проститутки Рос в сериале «Игра престолов». Она обвиняет музыканта в изнасиловании и действиях сексуального характера. В документах суда, которыми располагает издание, написано, в частности, что певец «неоднократно прибегал к наркотикам, силе и угрозам», чтобы принудить актрису заняться с ним сексом. В документе также сообщается, что Мэнсон совершал «действия сексуального характера» в отношении Бьянко, когда та была без сознания или не могла ответить согласием.