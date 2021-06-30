Чудо-женщина Галь Гадот показала фото новорождённой дочери

Израильская актриса Галь Гадот, известная по роли Чудо-женщины в фильмах по комиксам DC, стала мамой в третий раз. Фото с новорождённым ребёнком — дочерью Даниэллой — артистка показала на своей странице в социальной сети Instagram.

На снимке звезда в окружении семьи. Рядом с ней дочери Альма и Майя и супруг Ярон Версано.

Моя милая семья. Мы рады приветствовать Даниэллу. Я бесконечно благодарна и счастлива, но сильно устала. Всем любви и здоровья, — написала под постом Гадот.

Модель замужем за предпринимателем Версано с 2008 года. Она прославилась не только образом Чудо-женщины в супергеройских боевиках, но и одной из главных ролей во франшизе «Форсаж» (4–6 части) — Жизель Яшар.

В мае Гадот попала под волну критики со стороны интернет-пользователей, которых возмутили её слова о палестино-израильском конфликте. Звезду назвали «инструментом пропаганды» Израиля. По мнению комментаторов, актриса поступила неправильно, назвав палестинцев не по имени, а «соседями». Кроме того, они обвинили её в поддержке колониализма и этнической чистки, а также вспомнили, что она служила в армии.

Ранее сообщалось, что Витас, известный своим фальцетом, стал отцом в третий раз. Исполнитель опубликовал трогательное видео с новорождённой дочерью, которую они с супругой решили назвать Алисой.