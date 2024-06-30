«Чтобы все открывали рот»: Бьянка призналась, о чем мечтает в жизни Бьянка призналась, что всегда мечтала быть эрудированной и начитанной

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Бьянка

Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) в Instagram (деятельность в РФ запрещена) призналась, что всегда мечтала быть начитанным и эрудированным человеком. По словам артистки, ей никогда не хватало концентрации, чтобы читать книги, однако сейчас она не считает себя недостаточно мудрой. Знаменитость отметила, что главное — это уметь подбирать слова, чтобы все открывали рот.

Меня это раздражает, я начинаю беситься. Я все забываю, не помню никаких дат. А хотелось бы иметь такой же словарный запас и уметь также хлестко парировать, как Гарик Мартиросян, как Артемий Лебедев, Тина Канделаки <...> [Главное] круто, классно говорить, чтобы все открывали просто рот, — написала Бьянка.

Ранее певица рассказала, что мужчина с «лицом Чикатило» в центре Москвы угрожал ей палкой и хотел насильно запихнуть в автомобиль. Инцидент произошел около шести вечера, когда певица поехала на маникюр. Возле салона красоты к ней подбежал незнакомец с палкой и приказал садиться в машину. Бьянка закричала и спугнула «похитителя». Мужчина убежал. По описанию певицы, он был высоким — около двух метров, в темном пуховике.