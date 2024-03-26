«Чтобы спокойно спали»: Пригожин призвал Пугачеву вернуться в Россию Пригожин призвал Пугачеву вернуться, чтобы Россия «спокойно спала»

Фото: Anna Salynskaya/Global Look Press

Алла Пугачева

Алла Пугачева когда-то пела, что она у России одна, поэтому страна может спать спокойно, однако теперь Примадонна ушла от своего народа, заявил продюсер Иосиф Пригожин на пресс-конференции в РИА Новости перед юбилеем. Он призвал певицу вернуться, чтобы государство наконец-то обрело то спокойствие, о котором она говорила.

Если вы у нас одна, вы должны быть где-то здесь, где-то с нами, где-то рядом, а получается вас с нами нет, страна спокойно спать не может без вас. Вернитесь к нам, чтобы мы спокойно спали. Вот это мне хочется сказать, — заявил Пригожин в разговоре с NEWS.ru.

Продюсер вместе с тем отметил, что великому человеку не нужно ничего доказывать, он просто должен уважать свой народ и общество. Высказываться можно по поводу власти, однако та же Пугачева призывала голосовать за президента РФ Владимира Путина, добавил Пригожин.

Если вы считаете, что он плохой человек, вы и сами виновны в этом. Тогда признаете вину, что вы неправильно ориентировали народ, общество, — указал он.

Ранее Пригожин заявил, что его удивляет молчание уехавших из России артистов о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он подчеркнул, что релоканты могли бы минимум выразить солидарность, а не просто игнорировать эту трагедию. По его словам, эти люди могут быть не согласны с властями, однако к обычным людям любовь быть должна.