Отец Фриске резко отреагировал на будущего ребёнка Шепелева

https://static.news.ru/photo/ed93b1f2-66ef-11eb-a776-96000091f725_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: dmitryshepelev/instagram.com

Отец Жанны Фриске Владимир негативно отреагировал на новость о том, что его бывший зять Дмитрий Шепелев скоро во второй раз станет отцом. Мужчина даже пожелал журналисту скорейшей смерти.

Конфликт между Владимиром Фриске и его бывшим зятем начался после того, как певица скончалась от онкологии. С тех пор, по словам тестя телеведущего, знаменитость не даёт ему видеться с внуком. Соответственно, новость о скором пополнении в семействе Шепелева не обрадовала Фриске.

Он меня и семью лишил всего в этой жизни! Я желаю ему, чтобы он сдох, а не того, чтобы знать, дети у него там или нет... Он никогда не будет мягче, такой человек, — высказался Владимир.

Он отметил, что ему тяжело даётся расставание с единственным живым напоминанием о дочери. Фриске добавил, что личная жизнь бывшего зятя его совершенно не интересует. Куда больше старшего мужчину волнует его внук, передаёт StarHit.

Напомним, на днях 38-летний ведущий Дмитрий Шепелев сообщил, что второй раз станет отцом. Его возлюбленная Екатерина Тулупова беременна. Он признался, что когда узнал о предстоящем пополнении, то почувствовал одновременно головокружение и лёгкость.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о реакции сына и падчерицы на новость о скором пополнении в семье. Его подруга Екатерина Тулупова уже на внушительных сроках беременности.

Бывший возлюбленный почившей певицы Жанны Фриске отметил, что пара начинала подготавливать своих детей издалека. Сперва они проверяли реакцию ребят на возможное появление братика или сестрички, однако те говорили, что им не нужен ещё один ребёнок в семье.