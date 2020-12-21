«Что жрать тунеядцам?»: Миро прошлась по судьбе участников «Дома-2»

https://static.news.ru/photo/1a004d1a-42a4-11eb-bfdf-fa163e074e61_660.jpg Лена Миро Фото: vk.com/lena.miro

Известный российский блогер Лена Миро прокомментировала информацию о закрытии реалити-шоу «Дом-2» после 16 лет работы. По предварительным данным, проект исчезнет из сетки телеканала ТНТ, однако не канет в Лету навсегда. Новый пост она посвятила карьерным перспективам многих звёзд передачи.

Что будут жрать тунеядцы? <...> На что будут жить десятки голодных, но ярких провинциалов дальше? — вопрошает Миро в своём блоге.

Она назвала основные проблемы участников телестройки, потерявших в один момент надёжный источник доходов. Среди них — отсутствие вменяемой профессии, сомнительная репутация, «накрученные» учётные записи в социальной сети Instagram, которые им даже не принадлежат. Блогер считает, что закрытие «Дома-2» может обернуться серьёзными финансовыми потерями даже для ведущих шоу, не говоря уже о «домочадцах». Миро считает, что далеко не все смогут преуспевать после съёмочной площадки, как Виктория Боня.

Хочу похвалить её — она единственная, кто смог остаться на плаву после ухода. Способны ли нынешние участники быть такими, как Боня? Очевидно, нет, — заключила Миро.

Блогер с явным сарказмом неожиданно заявила, что в ней развился стокгольмский синдром, раз она начала искренне сопереживать «секс-террористам» из «Дома-2».

Закрытие проекта вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях. Люди грустят, радуются, шутят и не верят в ликвидацию легендарного шоу. За эти годы скандальное действо помогло его ведущим не только стать знаменитыми, но и разбогатеть. Например, одной из первых участниц проекта «Дом-2» была знаменитая сейчас певица Ольга Бузова. Её аккаунт в Instagram — самый популярный среди отечественных звёзд, он насчитывает более 22,6 млн подписчиков. Если десять лет назад за работу на телестройке она получала около $5 тысяч в месяц, то сейчас годовой заработок Бузовой, по версии Forbes, составляет почти $3 млн в год.

Как сообщал NEWS.ru, участник «Дома-2» Алексей Купин записал видеообращение ко всем поклонникам главной телестройки страны. Он опроверг сообщение о закрытии проекта и рассказал о планах на будущее скандального шоу. По его словам, проект будет и дальше на экранах, просто не на канале ТНТ.