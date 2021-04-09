«Что за огурчик на голове?»: Неваляшка прошёлся по Тодоренко в шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/91c95742-9b0f-11eb-bbb9-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/reginatodorenko/

Герой шоу «Маска» в костюме Неваляшки высмеял очередной наряд судьи проекта Регины Тодоренко. Ведущая, которая то и дело меняет парики и одеяния, на этот раз превзошла саму себя.

Тодоренко явилась на шоу в розовом платье с боа, выставив напоказ голые плечи, в высокой чалме зелёного цвета и плюшевых тапочках в виде медведей. На её костюм обратил внимание ведущий шоу на телеканале НТВ Вячеслав Макаров. Он акцентировал внимание зрителей на тапочках «из панды» ещё в начале передачи, на что Тодоренко задрала ногу высоко над столом и продемонстрировала странную обувь.

Нелепый наряд Регины вызвал и недовольство публики, которая стала снова просить в комментариях на площадке проекта в соцсетях убрать эпатажную ведущую из жюри. Но больше всех в плане шуток над Региной отличился артист в костюме Неваляшки, чем полностью расположил к себе зрителей и снял недовольство среди них.

Регина, что за огурчик на голове? — обратился артист к судье, как только вышел на сцену.

Это флаг Руанды! Не... А, нет, флаг Руанды, — потерялась от неожиданного вопроса телеведущая.

Зал засмеялся и зааплодировал, чем окончательно смутил Тодоренко. И на протяжении всей беседы Неваляшка продолжал называть Регину «огурчиком».

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Регина Тодоренко остригла длинные волосы. На своей странице в Instagram она заверила поклонников, что смена имиджа не связана с разводом.