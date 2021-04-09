«Что за огурчик на голове?»: Неваляшка прошёлся по Тодоренко в шоу «Маска»

Герой шоу «Маска» в костюме Неваляшки высмеял очередной наряд судьи проекта Регины Тодоренко. Ведущая, которая то и дело меняет парики и одеяния, на этот раз превзошла саму себя.
Тодоренко явилась на шоу в розовом платье с боа, выставив напоказ голые плечи, в высокой чалме зелёного цвета и плюшевых тапочках в виде медведей. На её костюм обратил внимание ведущий шоу на телеканале
Нелепый наряд Регины вызвал и недовольство публики, которая стала снова просить в комментариях на площадке проекта в соцсетях убрать эпатажную ведущую из жюри. Но больше всех в плане шуток над Региной отличился артист в костюме Неваляшки, чем полностью расположил к себе зрителей и снял недовольство среди них.
Регина, что за огурчик на голове? — обратился артист к судье, как только вышел на сцену.
Это флаг Руанды! Не... А, нет, флаг Руанды, — потерялась от неожиданного вопроса телеведущая.
Зал засмеялся и зааплодировал, чем окончательно смутил Тодоренко. И на протяжении всей беседы Неваляшка продолжал называть Регину «огурчиком».
Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Регина Тодоренко остригла длинные волосы. На своей странице в Instagram она заверила поклонников, что смена имиджа не связана с разводом.