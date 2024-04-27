«Что за мода такая?»: Пригожин высказался о завышенных райдерах звезд Продюсер Пригожин назвал необходимостью высокие райдеры российских артистов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Высокие райдеры звезд российского шоу-бизнеса напрямую зависят от уровня артиста и его запросов, заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью Voice. По его словам, размер затрат на выполнение условий звезды к организаторам мероприятий влияет на ее заработок. Как пояснил Пригожин, чем выше требования артиста, тем меньший гонорар он получит за выступление.

Что такое райдер? Это форма необходимости. Задача артиста — не показать слабое состояние здоровья или плохое настроение. <...> Но существует правило, придуманное не нами, — чем больше артист, тем дороже его запросы. <...> Что за мода такая: упрекать артистов в излишней роскоши и убеждать их в том, что на гастролях они должны жить в [испражнениях], так как они и так жируют? — сказал Пригожин.

Он считает неправильным осуждать некоторых артистов за завышенные райдеры. По словам продюсера, условия, которые звезды предъявляют организаторам выступлений, — это не самодурство, а необходимость. В качестве примера он привел свою супругу — певицу Валерию, которая работает над своими образами перед каждым выходом в свет.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что певица МакSим может снизить гонорар за выступление на 300 тысяч рублей после перерыва в карьере. Он анонсировал возвращение артистки на сцену после «творческой паузы» и пообещал, что оно будет «фееричным». По словам Дворцова, МакSим планирует серию концертов по России.