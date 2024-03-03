Что за болезнь у Zivert? Уйдет ли она из «Голоса»

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Певица Zivert (Юлия Зиверт)

На прошлой неделе певица Zivert (Юлия Зиверт) сообщила, что ее состояние здоровья значительно ухудшилось. Что случилось с артисткой, останется ли она в шоу «Голос» на Первом канале?

Что известно о болезни Zivert

22 февраля певица рассказала поклонникам о проблемах со здоровьем, которые, по ее словам, начались полтора года назад. Название болезни артистка раскрывать не стала, однако отметила, что именно из-за нее переносились и отменялись концерты.

«Случилось так, что эти проблемы [со здоровьем] вернулись в мою жизнь снова, только теперь они обрели очень прогрессирующую форму. Мне, правда, на какое-то время становилось лучше после написания альбома, и я опять включилась в активную деятельность, и мне казалось, что дело моей жизни меня вытащит», — поделилась Zivert.

По словам артистки, она закрывала глаза на свое состояние, поскольку «в первую очередь думала о других». Теперь же, как отметила Zivert, ее «организм бьет в колокол о том, что настало время по-настоящему подумать о себе».

Певица добавила, что врачи рекомендовали ей избегать сильной физической активности. Из-за проблем со здоровьем Zivert отменила все предстоящие концерты до осени с полным возвратом билетов.

Останется ли Zivert в шоу «Голос»

Несмотря на болезнь, артистка решила продолжить работу наставником в шоу «Голос». По словам певицы, проект останется ее «единственной физической активностью».

«Я доведу эту работу до конца и выполню все обязательства перед проектом и конкурсантами, которые выбрали меня наставником. Я их очень сильно полюбила», — пообещала в видеообращении Zivert.

Сейчас в эфир выходят выпуски со слепыми прослушиваниями, однако съемки последующих туров продолжаются. 15 марта должны начаться поединки и нокауты. StarHit опубликовал кадры со съемок, на которых Zivert со строгой прической, в жемчужном колье и белом костюме сидит в кресле наставника проекта.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Zivert (Юлия Зиверт)

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта знает о недуге артистки, поэтому, как и все коллеги, заботится о ней.

«Мы Юлю бережем и чуть ли не пылинки с нее сдуваем. Работа в „Голосе“ — большая нагрузка, но менее всего физическая. Ничто не мешает нашей прекрасной наставнице готовить со своей командой суперномера для следующих этапов конкурса. Юле здоровья!» — поделился он.

Как отреагировали в Сети на болезнь Zivert

Многие пользователи поддержали певицу и пожелали ей скорейшего выздоровления и сил. Некоторые отметили, что болезнь изменила внешность исполнительницы.

«Она уже на себя не похожа... В любом случае выздоровления ей», — написала одна из пользовательниц.

«Очень хочется поддержать Юлю и пожелать ей здоровья! Она талантище! Надеюсь, восстановится и я таки попаду на её сольник», — отметила другая.

Некоторые пользователи раскритиковали Zivert за желание продолжить работу в «Голосе». По мнению части россиян, решение певицы — излишний героизм, который может ей навредить. Пользователи считают, что артистке следует вылечиться и после этого вернуться на сцену.

«К чему ее этот героизм? Кому он нужен? Просто у артистов крыша едет, им денег все мало. Потом начинают „я шла через боль“», — возмутились в комментариях.

«Девочке, конечно, здоровья. Но к чему вот этот посыл героический? Ну не работала бы, раз так плохо. Без её концертов никто бы не умер. Сама же решила „идти через боль“. Ну или неустойки не хотелось платить», — предложила одна из россиянок.

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