«Что вы можете сделать против теракта?»: Пригожин об охране «Крокуса» Пригожин — об охране «Крокуса»: никто не пойдет в зал со спецназом у входа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин заявил на пресс-конференции, что если бы в охране «Крокус Сити Холла» стояли спецназовцы с автоматами, то никто бы не захотел идти в такой зал. Вместе с тем он отметил, что защититься от террористов очень сложно, передает корреспондент NEWS.ru.

То, что произошло, — это очень плохо, это теракт. Защититься от такого очень сложно. Что вы можете сделать против калашникова? Предположим, там стоял бы спецназ. Но как может любое культурное учреждение встречать гостей с автоматами? Вы в этот зал просто сами не пойдете. Вы же идете отдыхать, — сказал Пригожин.

Продюсер отметил, что слышал разные разговоры на тему того, достаточные ли меры принимались для охраны «Крокуса». Но в задачи сотрудников ЧОПа входит защита от хулиганов, а не террористов, подчеркнул он.

Люди заходят с калашниковыми и в очереди в тебя стреляют. Даже если у тебя есть травмат, дубинка или еще что-то, ты не можешь быть готов к террористическому акту. <...> Прекратите искать черную кошку в темной комнате, перестаньте давать оценку, — пояснил он.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян предложила обязать владельцев торговых центров в России оплачивать вооруженную охрану. По ее словам, у Росгвардии нет таких ресурсов, чтобы обеспечить усиленную безопасность в каждом ТЦ.