Продюсер Иосиф Пригожин заявил на пресс-конференции, что если бы в охране «Крокус Сити Холла» стояли спецназовцы с автоматами, то никто бы не захотел идти в такой зал. Вместе с тем он отметил, что защититься от террористов очень сложно, передает корреспондент NEWS.ru.
То, что произошло, — это очень плохо, это теракт. Защититься от такого очень сложно. Что вы можете сделать против калашникова? Предположим, там стоял бы спецназ. Но как может любое культурное учреждение встречать гостей с автоматами? Вы в этот зал просто сами не пойдете. Вы же идете отдыхать, — сказал Пригожин.
Продюсер отметил, что слышал разные разговоры на тему того, достаточные ли меры принимались для охраны «Крокуса». Но в задачи сотрудников ЧОПа входит защита от хулиганов, а не террористов, подчеркнул он.
Люди заходят с калашниковыми и в очереди в тебя стреляют. Даже если у тебя есть травмат, дубинка или еще что-то, ты не можешь быть готов к террористическому акту. <...> Прекратите искать черную кошку в темной комнате, перестаньте давать оценку, — пояснил он.
Ранее главред RT Маргарита Симоньян предложила обязать владельцев торговых центров в России оплачивать вооруженную охрану. По ее словам, у Росгвардии нет таких ресурсов, чтобы обеспечить усиленную безопасность в каждом ТЦ.