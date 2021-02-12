«Что ты любимой подаришь, скотина?»: Галкин спел про День влюблённых

https://static.news.ru/photo/5d2ec9c4-6ea8-11eb-a0a9-96000091f725_660.jpg Фото: maxgalkinru/instagram.com

Юморист Максим Галкин ко Дню всех влюблённых опубликовал клип на шуточную песню. Видео рассказывает о сложностях выбора подарка для любимой на 14 февраля.

Дорогие подписчики! Поздравляю вас с Днём всех влюблённых! Ловите на моём YouTube-канале свежий клип на мою новоиспечённую весёлую песню! — написал Галкин на своей странице в Instagram.

В клипе шоумен предстаёт в различных ретро-образах мужчин и женщин. «Вчера я жене подарил валентинку, выгнала из дома в одном ботинке», — говорит один из героев песни. В ответ их жёны поют: «День Валентина, День Валентина, что ты любимой подаришь, скотина?»

Полную версию клипа «День Валентина» Максим Галкин опубликовал в своём YouTube.

Подписчики с восторгом встретили песню от юмориста. «Уже с первой секунды забыл, что все роли исполняет сам Максим, вот талант!», «Очень клёво! Спасибо, поднимает настроение!», написали фолловеры.

Ранее телеведущий Максим Галкин назвал статью расходов, на которую за время жизни с певицей Аллой Пугачёвой он никогда не жалеет денег. Речь идёт об образовании их детей — Лизы и Гарри Галкиных. По словам Галкина, именно на нём лежит в настоящее время забота о содержании семьи. Он работает на телевидении и даёт концерты. Также юморист рассказал, что всё своё свободное время проводит с наследниками, писал NEWS.ru.