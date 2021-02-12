«Что ты любимой подаришь, скотина?»: Галкин спел про День влюблённых

В клипе шоумен предстаёт в различных ретро-образах мужчин и женщин. «Вчера я жене подарил валентинку, выгнала из дома в одном ботинке», — говорит один из героев песни. В ответ их жёны поют: «День Валентина, День Валентина, что ты любимой подаришь, скотина?»
Полную версию клипа «День Валентина» Максим Галкин опубликовал в своём YouTube.
Подписчики с восторгом встретили песню от юмориста. «Уже с первой секунды забыл, что все роли исполняет сам Максим, вот талант!», «Очень клёво! Спасибо, поднимает настроение!», написали фолловеры.
Ранее телеведущий Максим Галкин назвал статью расходов, на которую за время жизни с певицей Аллой Пугачёвой он никогда не жалеет денег. Речь идёт об образовании их детей — Лизы и Гарри Галкиных. По словам Галкина, именно на нём лежит в настоящее время забота о содержании семьи. Он работает на телевидении и даёт концерты. Также юморист рассказал, что всё своё свободное время проводит с наследниками, писал NEWS.ru.