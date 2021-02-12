«Что-то сделала с лицом?»: поклонники не узнали Кристину Асмус

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Звёзды любят перевоплощаться для своих поклонников в разные образы. Кто-то для этого использует фотошоп, кто-то театральный грим, а Кристина Асмус удивила своих подписчиков архивной фотографией.

Как пишет KP.RU, актриса опубликовала на своей странице в соцсети снимок 2013 года, на котором она позирует с Борисом Клюевым.

Любимый Борис Владимирович, как нам вас не хватает..., — написала она в комментарии к снимку.

Поклонники не сразу узнали артистку. Они отметили, что раньше у 25-летней Асмус личико было лучше. «Раньше у вас личико хорошенькое было, а сейчас или с возрастом лицо худее стало или комки Биша удалили!?», — написали фолловеры.

Как ранее передавал NEWS.ru, Кристина Асмус выложила в Instagram видео, на котором исполняет песню «Маленькая страна» Наташи Королёвой. Поклонники решили, что после развода с Гариком Харламовым она решила пойти по стопам телеведущей Ольги Бузовой и пошла в певицы. Но оказалось, что так её наказали за опоздание на репетицию.