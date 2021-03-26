«Что-то невероятное»: Валерия призналась в любви к внучке

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Певица Валерия опубликовала фотографию со своей маленькой внучкой Селин, появившейся на свет 1 января 2021 года, и рассказала о своих чувствах к ней.

Как отметила артистка, когда росли её собственные дети, у неё совсем не было времени пристально наблюдать за ними, так как приходилось крутиться как белке в колесе.

В делах и заботах, как и все мамы, а сейчас есть возможность видеть малейшие изменения, процесс роста нашей внучки — это что-то невероятное. Селин — моя любовь, радость и огромное счастье, — поделилась Валерия под фотографией, которую она опубликовала в Instagram.

Певица также поблагодарила сына Арсения Шульгина и его супругу Лиану за «чудо», которое они подарили всей семье.

Ранее NEWS.ru писал, что продюсер Иосиф Пригожин, сам того не желая, раскрыл секрет стройности своей супруги певицы Валерии, продемонстрировав, как она поглощает тост в одном из отелей Дубая. В качестве основного блюда артистка выбрала бутерброд с авокадо.