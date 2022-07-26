«Что с такими персонажами не так?»: Боня высказалась о проклятиях Приходько Боня возмутилась пожелавшей россиянам и их детям несчастий экс-«фабрикантке» Приходько

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анастасия Приходько

Виктория Боня возмутилась словами, сказанными экс-участницей «Фабрики звёзд — 7» Анастасией Приходько в адрес россиян. Певица не просто осудила спецоперацию на Украине — она пожелала всяческих несчастий россиянам и их детям, написав, что у неё «эта нация» вызывает «отвращение». Своё мнение Боня опубликовала в Telegram-канале.

В первую очередь телеведущая напомнила певице, как она достигла известности. Карьеру Приходько построила в России, в 2017 году стала победительницей «Фабрики звёзд — 7», а в 2009 году представляла Россию на Евровидении. И при всём этом, негодует модель, ещё допускает такие высказывания.

Что с такими персонажами не так? Даже не берем во внимание какие-то общечеловеческие нормы поведения, — возмущается Боня.

Но на этом телеведущая останавливаться не стала. Она сопроводила свой пост роликом времён «Фабрики звёзд», на котором Приходько позволяет себе ещё более чудовищные высказывания, с одобрением отзываясь об общественно-порицаемых идеях.

Ну, хотя ожидать иного от человека, восхищающегося Ку-клукс-кланом, не приходится, — заключила модель.

Подписчики согласились с мнением Бони. «Просто больной ненавистью человек. Только пожалеть. Но не очень-то и хочется. Она сама себе портит судьбу такими словами», комментируют пользователи. Однако, некоторые настроены более пессимистично: «Лет через пять как не в чем не бывало будет выступать в России», сетуют люди.

Ранее украинская певица Анастасия Приходько обвинила хип-хоп исполнителя Алексея Потапенко (Потап) в ложном патриотизме. По её словам, в 2014 году он оскорбил её за антироссийскую позицию, а в 2022 году сам объявил об отмене концертов в РФ.