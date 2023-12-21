«Что она делает в кино?»: где сейчас Долина и за что ее снова ругают в Сети

Фото: ИВИ

Лариса Долина в кадре из трейлера к сериалу «Блеск»

Народную артистку Российской Федерации Ларису Долину заметили в новом сериале, однако публика восприняла роль звезды критично. Кого сыграла исполнительница, что не понравилось зрителям, где сейчас знаменитость?

Где и кого сыграла Долина

14 декабря состоялась премьера сериала «Блеск». В центре сюжета история девушки Ани Иванушкиной (Александра Бортич), работающей ассистентом в дорогом ивент-агентстве за скромную зарплату, которая компенсируется участием в светской жизни Санкт-Петербурга. Единственное, что известно о биографии девушки, — ее отец (Кирилл Кяро) сидит в тюрьме, из которой его можно вызволить только за крупную сумму.

На одном из мероприятий Аня знакомится с представителем знатной турецкой фамилии Серканом (Джордж Кафаров), который приехал в Петербург в поисках русской жены и привез с собой драгоценности. Девушка решается на преступление, чтобы спасти отца, — она крадет ожерелье из коллекции султана, однако в ломбарде ей говорят, что это подделка.

Анна говорит Серкану, что знает об афере: перед ней мошенник, который пользуется своим обаянием для достижения целей. Пойманный на подлоге мужчина вынужден взять девушку в долю, чтобы дальше «разводить» петербургскую элиту для освобождения ее отца.

Ларисе Долиной представилась возможность сыграть мать главного героя картины. Сама певица говорила, что ее персонаж — «очень непростая, властная женщина, с характером», которая «иногда циничная, иногда жесткая», но «любящая своего сына и свою внучку».

Рейтинг сериала, по данным портала «Кинопоиск», составил 6,2 балла из 10.

Фото: ИВИ Александра Бортич в кадре из трейлера к сериалу «Блеск»

За что отругали Долину после роли в «Блеске»

68-летняя певица рассказывала, что ей интересно пробовать себя на съемочной площадке в качестве драматической актрисы. По ее словам, такая возможность выпадает редко, ведь в основном ей предлагают роли, где нужно петь.

«Моя героиня в „Блеске“ похожа на меня характером, поэтому то, как я представляла эту роль, во многом сошлось с тем, как видела ее режиссер Мария Агранович. На съемочной площадке царила очень приятная атмосфера, и сам материал, нужно признать, получился добротным — с интересными диалогами, характерами, сюжетными поворотами», — сказала Долина в одном из интервью.

После того как отрывки из «Блеска» начали распространяться в Сети, на артистку обрушилась волна критики. В первую очередь фанаты напомнили звезде ее слова о том, что каждый должен заниматься своим делом. Речь идет о заявлениях артистки, прозвучавших во время конфликта с Валей Карнавал.

«Долина вроде говорила, что каждый должен заниматься своим делом? Так что она делает в кино, когда она певица?» — написал один из пользователей.

«Эта та, которая рассказывала, что в профессию нельзя лезть без образования, ну-ну», — добавил другой.

Кроме того, пользователи указали на схожесть характеров Долиной и ее героини. Некоторые предположили, что певица «не играла сварливость».

«Долиной даже играть недовольство не нужно. Она и так вечно недовольна, прямо видно, как ее бесит», — съязвила одна из зрительниц.

«Долина в своем репертуаре», — добавила другая.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лариса Долина

Последние новости о Ларисе Долиной

18 декабря певицу рассекретили на шоу «Аватар», где звезды скрываются за цифровыми персонажами. Выступавшая в образе Мухи-цокотухи Долина исполнила песню Gangsta’s Paradise, чем удивила публику. Члены жюри долго сомневались, кто скрыт за аватаром, однако все же смогли угадать.

«Я честно пыталась вас запутать. И мне очень нравился мой персонаж. Муха-цокотуха мне понравилась тем, что она сверкающая, золотая и красивая. Я тоже люблю золото, но не как украшения, а просто как предмет любования», — призналась Долина в эфире НТВ.

Недавно стало известно, что Долиной пришлось выступать с больными связками. По ее словам, к моменту концерта была повреждена трахея, которая не давала в полную силу работать связкам.

«В таких случаях выступления отменяются, но не в моем. Я очень люблю зрителей, поэтому приняла крайние меры: весь вечер в зале дежурила фониатр Надежда Селиверстовна Гвоздецкая, которая лечит весь Большой театр, Театр Станиславского и Немировича-Данченко, артистов мюзиклов. Она меня буквально спасала весь вечер... Две песни спою, и все... Больше не вытягиваю... Бегу к ней за кулисы — залить нужные лекарства на связки. И так на протяжении всего концерта... Двенадцать раз получилось, да еще и антибиотик пришлось выпить — сильнейший отек и горящая трахея», — говорила певица.

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