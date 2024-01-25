Что известно о задержании участников «Би-2» в Таиланде, будет ли тюрьма

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

«Би-2»

Участников рок-группы «Би-2» задержали в Таиланде после проведенного концерта на курортном острове Пхукет. Что об этом известно, какие последние новости?

Что известно о задержании группы «Би-2»

По данным ТАСС, музыкантов задержали из-за того, что у них отсутствовало разрешение на проведение концертов в Таиланде.

«Сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета. — NEWS.ru) задержали в среду семь человек, одного израильтянина и шесть россиян, причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу. Речь идет о рок-группе „Би-2“. Они должны заплатить штраф, размер которого определит суд. Возможно, заседание суда состоится завтра», — объяснили в местной полиции.

По информации Telegram-канала Mash, сотрудники правоохранительных органов пришли в гримерку к музыкантам сразу же после концерта в клубе Illuzion на Пхукете.

«В гримерку силовики наведались сразу после концерта. Не обнаружив разрешения на работу, попросили пройти. Главный вопрос: почему для выступлений и заработка была оформлена туристическая виза, а не рабочая?» — сообщают авторы канала.

Пресс-секретарь музыкального коллектива в комментарии РБК сообщила, что не в курсе задержания участников группы «Би-2».

«Пресс-секретарь „Би-2“ сообщила РБК, что ничего не знает о задержании участников группы в Таиланде», — говорится в публикации.

Какое наказание может грозить участникам группы «Би-2»

Telegram-канал SHOT сообщил, что музыкантам может грозить штраф в 124 тысячи рублей и депортация после проведенных концертов в Паттайе и Пхукете.

«124 тысячи рублей штрафа (50 тысяч тайских батов) и депортация грозит группе „Би-2“ за концерты в Таиланде. Без оформленного разрешения на работу музыканты успели отыграть в Паттайе и накануне в Пхукете, после чего их задержала туристическая полиция», — отмечается в сообщении SHOT.

Следующее выступление, согласно официальной информации на сайте группы, должно пройти в Дубае 17 февраля.

Последний скандал с «Би-2»

Гримерша, которая работала с рок-группой «Би-2», пожаловалась на харассмент со стороны композитора и гитариста коллектива Александра Умана, опубликовав видео в своем аккаунте в TikTok.

По ее словам, музыкант после одного из концертов предложил ей якобы уединиться, но девушка не согласилась на предложение артиста. На видеокадрах слышно, как Уман делает ей комплимент, говоря, что она «очень красивая», а позднее что-то прошептал ей на ухо.

Свое видео гримерша сопроводила подписью: «Сначала ты радуешься, что работаешь гримером группы „Би-2“, но после...» Прямых обвинений девушка не выдвигала, сам музыкант ситуацию никак не комментировал.

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