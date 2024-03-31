Что известно о возможной смерти звезды «Дома-2» Либерж Кпадону

Фото: Социальные сети

Либерж Кпадону

Участница телепроекта «Дом-2» Анна Якунина в соцсетях сообщила о смерти экс-участницы программы Либерж Кпадону. Что об этом известно?

Что известно о возможной смерти Кпадону

Анна Якунина заявила, что пока не дозвонилась до родственников Либерж Кпадону. Она сослалась на переписку в домовом чате — в нем соседи сообщили, что видели, как вынесли тело бывшей участницы «Дома-2».

«Никто пока ничего не знает. Все пытаются дозвониться до родителей уже который день. Они тоже недоступны. Сама Либа была недоступна месяц и более. Пишут ее соседи, что сегодня ее вынесли из квартиры. Она там лежала долго, писали в домашнем чате. Спрашиваете, достоверно ли это? Ну, раз соседи видели и человек пропал... Думаю, не совпадение», — поделилась Якунина.

При этом еще одна экс-участница телестройки Алиана Устиненко подчеркнула, что на данный момент «никто ничего не знает».

«Ребята, по поводу Либерж: пока никто ничего не знает. Точной информации нет ни от родных, ни от других организаций, поэтому не нужно верить тем, кто уже похоронил ее. Я со вчерашнего дня общаюсь с ее друзьями. Я всю ночь не спала. Родные на связь не выходят», — рассказала она в соцсетях.

Фото: Социальные сети Либерж Кпадону

Чем болела Кпадону

В середине февраля Либерж Кпадону вышла на связь с подписчиками в микроблоге и рассказала, что едет в больницу. Тогда звезда «Дома-2» отметила, что надеется на лучший исход событий.

Кпадону не была уверена в успехе медицинского вмешательства настолько, что просила прощения у всех, кого могла обидеть.

«Всем привет! Еду на операцию. Очень сильно переживаю, не хочу показывать лица своего. Очень красиво все вокруг. Милые мои, сейчас надо молиться. По-другому не скажешь. Надеюсь, после я вам сообщу, как... Если вдруг не расскажу, то не поминайте лихом. Всех люблю, всех целую, ни на кого зла не держу», — говорила она.

Осенью прошлого года Кпадону была госпитализирована после обнаружения опухоли.

«Делайте как можно чаще флюорографию. Не люблю ныть и плакать. В общем, у меня в правом легком обнаружили новообразование, распад... наверху. Сейчас сдавала анализы. Что могу сказать... Ничего хорошего», — жаловалась звезда «Дома-2».

Также осенью прошлого года в ходе интервью она рассказывала, что из-за неправильного питания и чрезмерного употребления энергетических напитков у нее обострился панкреатит.

«Энергетики просто не могли вывести из моей крови... Просто кошмар! К сожалению, этими напитками я сожгла себе весь желудок... Теперь я даже не знаю, сколько времени мне нужно, чтобы это вылечить. В следующем году я планировала рожать. Думала, что вот-вот займусь здоровьем, начну есть полезную пищу... Теперь мне нужно два-три года, чтобы подготовить свой организм. Дай бог, что к 34–35 годам я все же буду иметь ребеночка», — делилась Кпадону с Dom2Life.ru.

Тогда врачи назначили ей пожизненную диету.

Фото: Социальные сети Либерж Кпадону

«Теперь у меня пожизненная диета. Вредного ничего есть нельзя, а о фастфуде и энергетиках придется забыть навсегда. Цитрусовые также нежелательны. В общем, там очень много нюансов», — поясняла она.

Чем занималась Кпадону после «Дома-2»

Либерж Кпадону занималась бизнесом и творчеством. В соцсетях она публиковала посты, связанные с деятельностью ее студии лазерной эпиляции.

После ухода из «Дома-2» она появлялась в шоу как представитель жюри на конкурсе «Человек года».

Недавно она призналась, что нашла новую любовь.

«Зовут его Артем, у него детейлинг-центр — проще говоря, салон красоты для машин. Хороший молодой человек, чуть младше меня, но это абсолютно никак не мешает, я с ним себя чувствую прекрасно и даже младше, потому что он более ответственный», — делилась она.

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