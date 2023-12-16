Что известно о состоянии здоровья Ваенги, отменят ли ее концерт в Кремле Режиссер Богомолов отверг участие певицы Ваенги в спектакле на Малой Бронной

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Елена Ваенга

Вчера, 15 декабря, появилась информация, что российской эстрадной певице Елене Ваенге стало плохо во время выступления. Правда ли это, что известно о здоровье артистки сейчас?

Правда ли, что Елене Ваенге стало плохо

Telegram-канал Mash сообщил, что Ваенга потеряла сознание во время представления в театре на Малой Бронной в Москве. По данным канала, артистке потребовалась помощь бригады врачей скорой помощи. Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов отверг сообщения об инциденте с Ваенгой.

«Какую чушь вы пишете. Ваенга играет роль в спектакле?! Мда...» — отметил режиссер в разговоре с «Газетой.Ru».

Вместе с тем Telegram-канал Baza сообщал, что артистка присутствовала в театре в качестве зрителя. По данным журналистов, она пришла на премьеру спектакля «Слава. Молодость» по пьесе поэта Виктора Гусева «Слава», режиссером которой выступил Богомолов.

Что сказал директор Елены Ваенги о ее самочувствии

Сегодня, 16 декабря, у артистки должен состояться концерт в Кремлевском дворце. Директор певицы Александр Дробыш сообщил, что все планы на сольный концерт Елены Ваенги остаются в силе.

«Все в силе, все будет», — заявил он.

Артистка вышла на связь и в своих социальных сетях. В аккаунте Ваенги появилось несколько репостов, а также пост о предстоящем концерте.

«До встречи в Кремле. Сегодня Куликовская битва», — написала певица под черно-белой портретной фотографией.

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press Елена Ваенга

Чем болеет Елена Ваенга

В 2023 году Елена Ваенга по состоянию здоровья дважды отменяла выступления. В феврале артистка перенесла концерты из-за ларингита.

«Люди, у меня ларингит. Уже был опыт, когда я выходила на сцену в тысячных залах. Я приходила осипшая. После этого многие писали мне, что не получили удовольствие. Это пытка для меня и издевательство над зрителями», — сообщила тогда Ваенга в своих соцсетях.

В августе представители певицы также сообщили о ее болезни, но не уточнили подробностей.

В последние годы у артистки часто возникают проблемы с горлом. По причине болезни она в среднем раз в год переносит выступления. Например, в 2019 году из-за недуга у нее возникали проблемы с вокалом.

«Она действительно заболела. Вчера на концерте ей было очень тяжело: проблемы с горлом, с вокалом — но она не стала отменять его», — рассказывал тогда Дробыш.

По его словам, во время ухудшения здоровья артистку стараются не трогать и дают ей время прийти в себя. Дробыш отмечал, что болезни певицы влияют не только на ее голос, но и на общее самочувствие.

В июле 2018 года Ваенга отменила выступление в театральной постановке из-за сильной травмы шеи. Тогда она подчеркнула, что практически не может передвигаться. До этого в январе 2017 года российская исполнительница оказалась в госпитале из-за гриппа.

Чем сейчас занимается Елена Ваенга

После начала спецоперации на Украине певица сделала паузу в творческой деятельности. Ваенга отменила гастроли и перестала появляться на радио и телевидении. Спустя некоторое время артистка вернулась в эфир Первого канала в качестве наставницы шоу «Голос 60+». Позже артистка впервые заговорила об СВО. Она заявила, что полностью поддерживает действия президента России Владимира Путина. Певица рассказала, что она лично знакома с главой государства и выступала перед ним.

«Если его не станет, я не знаю, что будет с моей страной. И я молилась за своего президента как за близкого человека», — говорила Ваенга в одном из интервью.

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