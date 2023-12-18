Что известно о смерти Пухляша Дмитрия Красилова: последние дни жизни SHOT: танцор Дмитрий Красилов мог скончаться из-за проблем с сердцем

Фото: NEWS.ru

Дмитрий Красилов

Танцор Дмитрий Красилов, получивший известность как Пухляш после съемок в клипе группы Little Big «Uno», скончался на 30-м году жизни. Что известно о последних днях жизни и смерти артиста?

Что известно о смерти Дмитрия Красилова

По данным Telegram-канала «112», Дмитрий Красилов накануне смерти почувствовал недомогание на работе, в связи с чем уехал домой и перестал выходить на связь. Тело танцора обнаружили 18 декабря в его московской квартире.

«Сегодня к нему приехал работодатель, но дверь никто не открыл. Ее выломали сотрудники МЧС. Тело артиста обнаружили в его квартире без признаков жизни», — говорится в сообщении канала.

По предварительным данным, Красилов скончался из-за болезни сердца, связанной с лишним весом. Точная причина смерти будет установлена после медицинской экспертизы.

Что известно о последних днях жизни Дмитрия Красилова

Артист активно принимал участие в телепрограммах и музыкальных премиях. 6 декабря он появился на съемках шоу «Звезды хайпа», которое проводило Русское Радио и телеканал Ru.TV.

10 декабря он посетил музыкальную премию «Золотой граммофон» в качестве приглашенного гостя. Также Дмитрий Красилов снимался во втором сезоне шоу «Фантастика» на Первом канале в роли ведущего. Выпуски программы выходят по пятницам.

Вдобавок артист снимался в кино. Он был задействован в съемках картин «Как я встретил вашу маму», «Зять», «Бар „МоскваЧики“», премьера которых должна состояться в следующем году.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Дмитрий Красилов

Что Дмитрий Красилов говорил о своем весе

Дмитрий Красилов на YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказал, что лишний вес у него появился из-за проблем с щитовидной железой.

«Я был очень маленьким, и, чтобы вырасти, мне кололи гормон роста. Я не помню, как долго это продолжалось, но в какой-то момент у меня начались проблемы с щитовидкой. Я часто лежал в больницах на обследованиях», — уточнил он.

Однажды Красилов отправился на шоу Елены Малышевой «Жить здорово!». Темой выпуска была болезнь печени, которая возникает при ожирении, однако артисту не сообщили, что он станет героем эфира. По словам Красилова, врач и телеведущая на всю страну заявила тогда, что он «жирный».

«Меня туда позвали, сказав, что Елена Васильевна „очень сильно хочет с вами пообщаться“. Я не спрашивал, на какую тему. Может, я ей понравился. Там проверили по УЗИ у меня печень, по-моему. Сказали, что она заплыла жиром. Ну как бы здравствуйте!» — поделился танцор.

О чем мечтал Дмитрий Красилов

Дмитрий Красилов мечтал сыграть в кино или на сцене театра противоположного себе персонажа. По его мнению, все «толстые и веселые» люди играют добряков.

«А хочется максимально уйти, переделать шаблоны. Как в Голливуде снимают, когда люди готовы ради фильмов, ради ролей худеть, толстеть, бриться налысо и все остальное. Я готов ради роли это сделать. Если мне скажут, что надо, то я сделаю это. Это будет определённая планка, которая мне что-то даст», — сказал Красилов.

Танцор также поделился с журналисткой Аленой Жигаловой своими мечтами об идеальной семье.

«Я хочу очень много детей! И желательно близнецов. При выборе девушки нет разницы, будет она простая или медийная. Я не гонюсь за красотой, за славой. Просто хочется, чтобы нам было комфортно вместе», — говорил Дмитрий Красилов.

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