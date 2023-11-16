Что известно о последних днях и смерти бывшего участника «Би-2» Бывший клавишник «Би-2» найден мертвым в своей квартире в Москве

Фото: vk.com/b2band

Николай Плявин

Николай Плявин, бывший участник российских групп «Дюна» и «Би-2», был найден мертвым в съемной квартире в Москве. Что известно о его смерти, что говорит полиция, как прошли последние дни музыканта?

Что произошло с бывшим участником «Би-2» Плявиным

В ночь на 16 ноября стало известно, что тело 64-летнего музыканта обнаружил его сын. Он несколько дней пытался дозвониться до отца и, забеспокоившись, приехал к нему домой на съемную квартиру. Сообщается, что тело Николая Плявина было в крови, оно было направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах заявил, что по предварительным признакам смерть Плявина не носит криминального характера, а на теле не было обнаружено признаков насильственной смерти. Точные причины гибели музыканта устанавливаются. По данным Telegram-канала SHOT, тело музыканта пролежало в квартире около трех суток.

Кто такой Николай Плявин

Плявин — российский музыкант, клавишник и барабанщик. В прошлом он сотрудничал с такими российскими звездами, как Евгений Осин и Виктор Зинчук, и играл в таких группах, как «Дюна», «Кукуруза» и «Би-2» (с 1999 по 2006 год).

В «Би-2» с 2002 по 2006 год также играл на гитаре его брат Александр Плявин, который скончался в 2014 году.

В настоящее время «Би-2» покинула Россию и релоцировалась в Израиль. Один из основателей группы, Егор Бортник, больше известный как «Лева Би-2», внесен Минюстом РФ в список иноагентов, поскольку выступал против СВО и «негативно высказывался в адрес РФ, ее граждан и органов государственной власти».

Что известно о последних днях Плявина

Сын покойного последний раз связывался с Плявиным 10 ноября. Что происходило после и до момента обнаружения тела, на данный момент неизвестно.

По некоторым данным, он страдал заболеваниями сердца и почек. Музыкант регулярно ездил в больницу на гемодиализ — процедуру по очистке крови, проводимую при острой и хронической почечной недостаточности. В августе 2023 года Плявин вызвал бригаду скорой помощи, он пожаловался на приступ удушья, однако от госпитализации отказался. Предполагается, что смерть музыканта наступила в результате сердечного приступа. Тело Плявина отправлено на медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

По данным SHOT, музыкант страдал от онкологического заболевания. По словам источника «Известий», в октябре 2023 года состояние здоровья Плявина резко ухудшилось, ему трижды за месяц вызывали скорую помощь, однако от госпитализации Николай отказывался. Музыкант жаловался на сильное головокружение, которое не дает ему встать, попить, открыть дверь и что-либо еще сделать.

В начале ноября сын музыканта добился, чтобы Николай Плявин отправился в больницу, однако тот вышел сразу же после праздников. Знакомые заявили SHOT, что в последнее время он часто выпивал.

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