Что известно о новом сезоне «Давай поженимся!»: кто ведущий, дата выхода

Фото: vk.com/rsyabitova

Роза Сябитова

Программа «Давай поженимся!» впервые с февраля 2022 года вернется в эфир Первого канала. Что известно о новом сезоне шоу, какие будут требованиям к участникам и кто займет место ведущих?

Что известно о новом сезоне «Давай поженимся!»

Телеведущая Роза Сябитова рассказала, что формат нового сезона шоу «Давай поженимся!» не будет отличаться от предыдущих выпусков. Герои программы в эфире расскажут о себе, продемонстрируют свои навыки и поборются за симпатию потенциального жениха или невесты.

Лариса Гузеева заявила, что в эфире передачи станет меньше юмора. Ведущие сконцентрируются на реальной помощи участникам программы. Это было основной идеей проекта при запуске в эфир в 2008 году.

«В нынешнее время нужно жить гуртом — с родными, близкими, друзьями. Наша программа про то, как создавать, а не разрушать или обсмеивать. Новые выпуски будут максимально ориентированы на создание семьи и здоровых отношений», — заявила она «Вечерней Москве».

В июне 2023 года гендиректор Первого канала Константин Эрнст сообщил на Петербургском международном экономическом форуме, что решение о возобновлении съемок программы «Давай поженимся!» было принято из-за многочисленных просьб зрителей.

Кто будет ведущими нового сезона «Давай поженимся!»

Вести передачу по-прежнему будут Лариса Гузеева и Роза Сябитова. Но в новом сезоне также появится еще один ведущий. Его имя держат в секрете.

«Интересные сюрпризы вы получите от нашего нового партнера — это третья телеведущая на шоу. И это не Василиса Володина и не Тамара Глоба», — рассказала Сябитова.

Астролог Василиса Володина покинула программу в марте 2021 года в период пандемии коронавируса. В интервью YouTube-шоу «Стрелец-Молодец» она заявила, что не хотела контактировать с людьми и делить гримерную с кем-либо из-за риска заразиться.

«Я поняла, что у меня очень высокие риски переболеть тяжело, вплоть до всяких нехороших исходов. Особенно с учетом экстремальных условий, в которых снимается „Давай поженимся!“ — на холодном заводе. Это же вызов был: представляете, уйти! А они там себя чувствуют, как на передовой, будто страну от фрицев защищают. Я без сарказма говорю. Каждый делает свой выбор. Я пошла на это с болью в сердце», — сказала Володина.

Как рассказала астролог Telegram-каналу Mash, рабочая команда программы не связывалась с ней и не предлагала продолжить сниматься в новом сезоне «Давай поженимся!». Василиса Володина пожелала своим экс-соведущим удачи и назвала проект пройденным этапом.

Когда выйдет в эфир новый сезон «Давай поженимся!»

Роза Сябитова заявила URA.RU, что на настоящий момент в сетке вещания Первого канала отсутствует шоу «Давай поженимся!». По ее предположению, программа выйдет в сентябре, когда начинается новый телевизионный сезон.

По информации Telegram-канала Mash, для съемок нового сезона Первый канал продолжает кастинг. Стать участником программы могут только мужчины и девушки старше 24 лет. Гонорар за съемки не предусмотрен.

На сегодняшний день рабочая команда проекта вместе с Розой Сябитовой и Ларисой Гузеевой отсняла материал, которого хватит на полтора месяца эфира. Следующие съемки начнутся осенью.

«Мы уже отснялись на полтора месяца, следующие съемки у нас пройдут в сентябре. Почему Василиса не участвует в программе, я не знаю», — сообщила Сябитова.

По данным Первого канала, за 15 лет существования программы «Давай поженимся!» 500 участников, встретившись на проекте, поженились. У них родилось более 70 детей.

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