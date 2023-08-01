Что известно о депрессии и смерти звезды «Эйфории» Ангуса Клауда

Фото: Dave Starbuck/imago-images/Global Look Press

Ангус Клауд

Актер сериала «Эйфория» Ангус Клауд скончался в США. Жизнь восходящей звезды Голливуда оборвалась на 26-м году жизни. Какие потрясения преследовали его, как долго он боролся с депрессией и что стало причиной смерти?

Информация о смерти актера появилась ночью 1 августа. Тело Клауда в его доме в Окленде, штат Калифорния, обнаружила мать артиста и сразу же обратилась в экстренные службы.

Каким заболеванием страдал Ангус Клауд

Родственники актера в интервью американскому таблоиду TMZ сообщили, что актер страдал от депрессии последние несколько лет. Неделю назад Клауд проводил в последний путь отца. Он тяжело переживал эту потерю.

«Единственное утешение, которое у нас есть, — это знать, что Ангус теперь воссоединился со своим отцом, который был его лучшим другом. Ангус открыто говорил о своей борьбе с болезнью, и мы надеемся, что его уход может стать напоминанием другим, что они не одиноки и не должны бороться с этим в одиночку, молча», — говорится в заявлении родни для американского таблоида TMZ.

Источник издания, близкий к семье, сообщил, что Ангус боролся с тяжелыми мыслями о самоубийстве после возвращения из Ирландии, где похоронили его отца.

Как обнаружили тело Ангуса Клауда

На седьмой день после похорон отца тело Ангуса нашли в родительском доме в Калифорнии. Мать актера утром в понедельник, 31 июля, позвонила по номеру 911 и сообщила об отсутствии у сына пульса.

Согласно данным TMZ, полиция в настоящий момент не раскрывает причину смерти, однако известно, что в момент прибытия медиков актер был уже мертв.

В заявлении семьи подтверждается факт его смерти, но причина также не уточняется.

«С тяжелым сердцем нам пришлось сегодня попрощаться с невероятным человеком. Как артист, друг, брат и сын Ангус был особенным для всех нас во многих отношениях», — отметили близкие актера.

Фото: IMAGO/Dave Starbuck/Global Look Press Ангус Клауд Фото: IMAGO/Dave Starbuck/Global Look Press Ангус Клауд Фото: IMAGO/Jeffrey Mayer/JTMPhotos/Me/Global Look Press Ангус Клауд Фото: IMAGO/Jeffrey Mayer/JTMPhotos/Me/Global Look Press Ангус Клауд Фото: Dave Starbuck/imago-images/Global Look Press Ангус Клауд Фото: Dave Starbuck/imago-images/Global Look Press Ангус Клауд Фото: MAGO/Baptiste Autissier/Global Look Press Ангус Клауд Фото: MAGO/Baptiste Autissier/Global Look Press Ангус Клауд Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press Ангус Клауд Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press Ангус Клауд Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press Ангус Клауд Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press Ангус Клауд Фото: HBO Кадр из сериала «Эйфория» Фото: HBO Кадр из сериала «Эйфория» Фото: HBO Кадр из сериала «Эйфория» Фото: HBO Кадр из сериала «Эйфория» Фото: HBO Кадр из сериала «Эйфория» Фото: HBO Кадр из сериала «Эйфория»

Чем знаменит Ангус Клауд

Ангус Клауд прославился благодаря роли наркоторговца Феско О’Нила в молодежной драме «Эйфория». Этот сериал стал одним из самых просматриваемых в истории НВО и получил множество наград.

Актер не стремился к известности и после окончания школы искусств, где обучался с еще одной звездой сериала «Эйфория» — моделью и актрисой Зендеей, работал в ресторане в Бруклине. Именно там его и заметил кастинг-директор сериала и пригласил на прослушивание.

Клауд отрицал домыслы, что ему легко далась роль наркоторговца из-за схожести с персонажем.

«Я многое привнес в этот персонаж. Ты можешь верить во что хочешь. Ко мне это не имеет никакого отношения», — говорил Ангус Клауд в интервью Variety.

Роль Феско О’Нила стала первой для Клауда. После успеха в сериале актер также появился в фильмах «Северный Голливуд» и «Линия» и грядущем триллере от Universal, который поставили режиссеры шестого «Крика». Также Ангус активно снимался в клипах.

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