«Что? Где? Когда?» 45 лет: фотохроника рождения легенды

Первый выпуск самой популярной телепередачи СССР состоялся 4 сентября 1975 года. Викторина, в которой на вопросы ведущего отвечают две команды, задумывалась как семейная — семьи Ивановых и Кузнецовых из Москвы стали первыми участниками. Игра состояла из двух раундов, которые снимали в домашней обстановке. Два сюжета соединялись в один при помощи фотографий из семейных альбомов. Самые первые вопросы были выдуманы Владимиром Ворошиловым — создателем и бессменным ведущим на протяжении многих лет, а после, когда игра стала известной, начали принимать вопросы от зрителей.

В 1976 году викторина превратилась в телевизионный молодёжный клуб «Что? Где? Когда?» и первыми игроками стали студенты МГУ. Долгое время телепередача считалась самым интеллектуальным шоу отечественного телевидения. За прошедшее время реализовано много подобных проектов, где гости на экране показывают свою эрудицию в разнообразных форматах, однако популярность «Что? Где? Когда?» держится наверху до сих пор — это как первая любовь — не стареет. Программа «Что? Где? Когда?» не раз награждалась телевизионной премией «ТЭФИ».