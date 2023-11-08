«Что это такое?»: Лазарев сбежал из пятизвездочного отеля в Перми Лазарев раскритиковал пятизвездочный отель в Перми за грязь и пятна в ванной комнате

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лазарев

Российский певец Сергей Лазарев отказался жить в пятизвездочном отеле Holiday Perm в Перми из-за желтых пятен и волос в ванной комнате, пишет Lenta.ru. Исполнитель подчеркнул, что не любит устраивать скандалов, но возмутился отсутствием чистоты в номере и переехал в другую гостиницу, говорится в сообщении.

Вот я смотрю на это. Что вот это такое? Это чистая ванна? Вот это как может быть? — цитирует артиста издание.

Ранее стало известно, что в сентябре 2023 года Лазарев в последний раз появился на сцене театра Российской Армии в спектакле «Женитьба Фигаро» театра имени А. С. Пушкина. Певец исполнял главную роль в постановке с 2014 года.

Спектакль Евгения Писарева представляет собой классическую комедию положений. Главный герой Фигаро терпит неудачу во всех своих общественных и творческих начинаниях. Чтобы выкрутиться на суде, ему предстоит плести сложные интриги, но при этом не потерять веру в любовь и в самого себя.

Также сообщалось, что Лазарев примет участие в съемках новогоднего «Голубого огонька», которые начнутся в Москве на студии «Мосфильм» с 12 ноября. На сцене появятся Николай Расторгуев, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Владимир Пресняков, Дмитрий Харатьян и Нонна Гришаева. Новогоднее шоу покажут на телеканале «Россия 1», ведущими станут Андрей Малахов и Николай Басков.