Богиня Джигурды, радость Шаляпина, поединок Барецкого: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Агентство «Москва»

Никита Джигурда назвал «богиней» Анастасию Волочкову, которая пожаловалась на него в СКР за слив домашнего видео, Прохор Шаляпин порадовался «отмене» звезд, участвовавших в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой, Стас Барецкий вызвал Сергея Соседова на ринг из-за претензий журналиста к уволившему его каналу НТВ — такие новости стали самыми обсуждаемыми в СМИ и соцсетях. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Как Джигурда поздравил Волочкову, написавшую на него заявление в СКР

Актер Джигурда поздравил экс-подругу, балерину Волочкову с днем рождения. Он признался, что все еще любит ее, хоть и не может быть ей другом. В своем Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) артист назвал Волочкову, которой исполнилось 48 лет, богиней.

«Давайте поздравим богиню Волочкову с днем рождения! Несмотря на то что я больше не смогу быть другом богини Волочковой, я по-прежнему по-отечески люблю эту своенравную, сильную, красивую и талантливую актрису», — написал он.

Ранее Волочкова сообщила, что Джигурда не поздравил ее с днем рождения. По ее словам, после скандала со слитым в Сеть видео актер с ней не связывался. Кадры с откровенными танцами, уточнила знаменитость, снимал бывший директор Джигурды Евгений. Артистка сообщила, что перед этим они с актером «выпили просекко».

До этого артистка написала заявление в Следственный комитет с жалобой на Джигурду и его помощника, который, по ее словам, снял на видео провокационный танец. Волочкова попросила привлечь виновных к уголовной ответственности за «сбор и распространение информации о ее частной жизни».

Однако во время пресс-конференции 20 января балерина отметила, что заявление было составлено только на помощника актера. Она заявила, что уверена в непричастности актера к скандалу.

«Я не разобралась в ситуации, когда написала свой пост, что — Никита, я больше не хочу с тобой дружить. Я не знала, что это не Никита сделал. А он, оказывается, как потом моя команда мне объяснила, выложил видео вот это с тем, что это действительно не его рук дело», — сказала балерина.

Также Волочкова отметила, что Джигурда весь прошлый год провел в ДНР. По ее словам, он поднимал боевой дух солдат в республике.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Волочкова

«Никита Джигурда фактически жил год прошлый в Донбассе. Поддерживал дух солдат. А я создавала спектакли, на которые все зрители приходят абсолютно бесплатно. И даже новое свое шоу „Одержимость“ я решила оставить на благотворительной основе», — сказала Волочкова.

Она отметила, что им обоим не на руку было выкладывать видео в Сеть. Оно предназначалось для домашнего использования, «чтобы сесть в 70 лет и посмотреть, как дурачились и зажигали».

Во время празднования дня рождения Волочкова сравнила дружбу с Джигурдой и другим ее товарищем — певцом Прохором Шаляпиным. Она отметила, что если в случае с Джигурдой всегда ожидает скандалов, то с Шаляпиным только веселится.

«Если с Джигурдой связан всегда какой-то хайп, скандал, всегда неожиданно, что ты можешь получить после этого. А с Прохором это всегда позитив — мы смеемся всегда, мы на позитиве в любом случае», — рассказала Волочкова.

Почему Шаляпин радуется «отмене» участников «голой» вечеринки

Певец Прохор Шаляпин заявил, что рад тому, как развивались события после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, прошедшей в московском клубе «Мутабор» в декабре прошлого года. По его словам, молодые артисты могут делать глупости в силу возраста, но их старшие коллеги понесли справедливое наказание.

«Потому что многим, кто оказался там, я прям рад, что им дали по шарам. Молодежь я не трогаю, Ивлеева, парень с носком — в силу возраста они имеют право быть глупыми», — заявил он.

Шаляпин выразил надежду на то, что вседозволенности ветеранов шоу-бизнеса станет меньше на фоне произошедшего. При этом он добавил, что гостей вечеринки вряд ли полностью «сотрут в порошок».

Ранее стало известно, что выступления Филиппа Киркорова и Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкозы) вырезали из «Рождественского вечера с Григорием Лепсом» на Первом канале. Незадолго до новогодних праздников они приняли участие в «голой» вечеринке Ивлеевой.

Ряд выступлений Киркорова в конце декабря были отменены. Позднее исполнитель решил пожертвовать средства на помощь пострадавшим при теракте в Белгороде. Артист решил передать на благотворительность свой гонорар от участия в шоу «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прохор Шаляпин

Чем Рыженкова шокировала Шаляпина

Кроме того, Шаляпин был шокирован историей своей коллеги с «Фабрики звезд» Арины Рыженковой. Девушка родила в туалете московского кафе и сама перерезала пуповину.

«Почему она меня не набрала? Сказала бы: помоги, я рожаю. Я бы все бросил и побежал принимать роды. Если бы это был седьмой ребенок, но здесь-то... Мы же понимаем, что это такой ювелирный момент. Это же опасно, страшно. Я не понимаю, как это можно сделать. Это же невыносимая боль, это надо перерезать пуповину. А если что-то не так, если неправильно взять головку?» — сказал Шаляпин.

Рыженкова родила ребенка в туалете московского кафе 3 января. Она вышла из уборной с закутанным в свою одежду ребенком. Сотрудники кафе сразу вызвали полицию и медиков. Девушка, которая смогла родить без посторонней помощи, не сразу согласилась отдать ребенка врачам, однако они смогли ее убедить. Вместе с малышом ее доставили в роддом ГКБ им. Юдина.

За что Барецкий вызвал Соседова на поединок

Шоумен Стас Барецкий в разговоре с NEWS.ru вызвал Сергея Соседова на бой из-за критики в адрес телеканала НТВ. По его мнению, журналист зря «выходит как потерпевший» и ждет толерантного к себе отношения.

«С Соседовым могу выйти. Мне не нравится, что он на НТВ наезжает, люблю этот телеканал, у меня мама его смотрит. Если ты не тянешь шоу, если выходишь как потерпевший и ждешь толерантного к себе отношения, потому что ты не такой, как все — это смешно. Якобы его обидели, что он такой великий — это разговоры в пользу бедных, не потянул ты, братан. Давайте называть вещи своими именами: их зовут на ТВ, а они не тянут», — отметил Барецкий.

Ранее Соседов сообщил, что все еще тяжело переживает свой уход из программы «За гранью» на НТВ. По его словам, решение телеканала было глупым и нездоровым. Музыкальный критик также рассказал, что мечтает вести программу об искусстве, в которой будет общаться с певцами и актерами. Журналист отметил, что в будущем может возобновить сотрудничество с НТВ. Он пояснил, что решение будет зависеть от его интересов.

С кем еще готов подраться Барецкий

Барецкий также заявил о готовности сразиться на ринге с известными медийными личностями, в том числе с Киркоровым и SHAMAN, а также с юмористом Александром Гудковым. Он отметил, что ему интересны спарринги с «драйвовыми».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Стас Барецкий

«Почему нет, конечно, вышел бы в ринг с Александром Гудковым, с любым готов. Но я жалеть не буду. Вышел бы со всеми. С Киркоровым, хотя я к нему хорошо отношусь, нормальный дядька. Мы по массе подходим, он высокий, у него кости тяжелые, а я невысокий, но круглый. С Киркоровым, давайте, следующий бой, с Монголом вышел, теперь давайте. Я готов с ним пободаться, остальные соперники не особо интересны», — сказал он.

Барецкий давно сотрудничает с организаторами поединков поп-ММА. Он рассказывал в 2022 году, что получил миллион рублей за участие в шоу поп-ММА в качестве ведущего четырех выпусков. Также он отметил, что хотел бы участвовать в качестве ведущего на поединках под эгидой промоушена Epic Fighting, но ему не поступало таких предложений.

Вскоре в Epic Fighting будет драться блогер Даня Милохин, который сейчас активно осваивает боевые искусства. В феврале он выйдет на ринг против блогера Аджмала Хана. Перед боем Милохин решил заняться своим здоровьем, но выбрал для этого альтернативные методы. Он провел процедуру выпускания крови. Речь идет о древней восточной медицинской практике хиджама.