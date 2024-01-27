Члены жюри «Танцев со звездами» не договорились о гонораре Участник жюри «Танцев со звездами» Кожевников требует от коллеги 520 000 рублей

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Максим Кожевников

Членю жюри «Танцев со звзедами» Максим Кожевников обвинил коллегу по шоу Дениса Тагинцева в невыплате ганорара, передает Telegram-канал Mash. С соответствующим заявлением он обратился в полицию.

Тагинцев предложил Кожевникову стать хореографом в его танцевальном шоу «Гранд». Пятикратный чемпион мира по латиноамериканской шоу-программе согласился. По договоренности хореограф должен был получить 520 тысячи рублей. Кожевников свою работу выполнил — премьера состоялась в декабре в Театре Эстрады. Только Кожевников свои деньги так и не получил.