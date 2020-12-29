Чичерину вызвали в уголовный розыск города Клин

Рок-певица Юлия Чичерина получила вызов на допрос в отдел уголовного розыска города Клин.
С повесткой для Чичериной
Чичериной Юлии Дмитриевне. В соответствии со статьёй 188 УПК РФ вам надлежит явиться в отдел уголовного розыска ОМВД по городскому округу Клин 30 декабря 2020 года, — говорится в документе.
В пресс-службе певицы агентству сообщили, что она находится за пределами России, а потому отреагировать на повестку не смогла физически. Всю информацию, приведённую в документе, представители Чичериной признали корректной.
Развёрнутый комментарий по ситуации в пресс-службе обещали дать после 3 января. В ГУ МВД по Московской области вызов Чичериной пока не комментировали.
Стоит отметить, что статья 188 УПК — «Порядок наложения денежного взыскания и обращения залога в доход государства».
В октябре Чичерина получила гражданство самопровозглашённой Донецкой народной республики, передавал NEWS.ru.