Чичерина спела перед штурмовиками в зоне СВО

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Юлия Чичерина

Рок-певица Юлия Чичерина выступила перед штурмовиками ВС РФ в зоне проведения спецоперации, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. В концерте также участвовали артисты фронтовой бригады ансамбля Центрального военного округа.

Заслуженная артистка Российской Федерации Юлия Чичерина совместно с артистами фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступила с концертной программой для военнослужащих штурмовых подразделений в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции, — говорится в сообщении.

Концерт открыла фронтовая бригада ансамбля ЦВО песней «Русская Рать». Чичерина исполнила композиции как из старого репертуара, так и новые песни, написанные уже в период проведения спецоперации. Кроме того, она спела несколько песен, популярных среди военнослужащих, вместе с артистами ансамбля ЦВО. В Минобороны отметили, что подобные концерты поднимают боевой дух солдат и мотивируют их на выполнение задач СВО.

В конце декабря Чичерина провела в зоне спецоперации «камуфляжную вечеринку». Мероприятие стало ответом на скандальную «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой. Артистка также выступила перед военнослужащими в сопровождении скрипача, балалаечника и бэк-вокалисток.