Четырёхлетний внук Винокура спародировал знаменитого дедушку

https://static.news.ru/photo/2fe86d20-02cf-11eb-b78b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народный артист РСФСР Владимир Винокур поделился в Instagram видео, снятым в бане, на котором его четырёхлетний внук Фёдор демонстрирует талант пародиста.

Мальчик показал, как дедушка будет выступать на его дне рождения, который семья будет праздновать в декабре.

Когда я пойду на день рождения, Вова тоже пойдёт и будет всем говорить: «Внимание, внимание! Всем слушать меня!», — изобразил Фёдор.

Винокур принял «заказ» на выступление и в шутку назвал будущий праздник шефским концертом.

Я получил заказ на выступление! Будущий юбиляр Федя пригласил артиста Вову сделать пародийный номер на свое пятилетие! Ха-ха! Заказ принят! Шефский концерт! — подписал видео юморист.

Подписчики оценили талант мальчика и предрекли ему будущее артиста.

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