«Четвертовать»: названы самые шокирующие образы российских артистов Критик Бабичев: самыми эпатажными звездами являются Киркоров, Моисеев и Лолита

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Шура

Самое большое количество эпатажных образов, вызывающих вопросы у российских зрителей, было создано в 1990-е годы и начале нулевых, поделился мнением с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Но, как отметил эксперт, артисты продолжают удивлять публику своими образами и сейчас. В пример он привел таких исполнителей, как Филипп Киркоров и Лолита.

Самое большое количество эпатажных образов, вызывающих вопросов, было создано в 90-е и начало нулевых, потом все успокоилось. Такое ощущение, что если долго людям запрещать, то когда дают отмашку — можно, то народ как с цепи срывается, — пояснил музкритик.

Одним из самых эпатажных выходов на сцену Бабичев назвал выступление Шуры на концерте «Шура детям» в 1998 году. Эксперт напомнил, что певец появился на публике в ночнушке и шубе, надетой поверх.

Сейчас это трудно представить, но тогда было нормой. И ничего, что целевая аудитория была юная. Шуру трудно было представить в другом сценическом костюме. Если сейчас посмотреть, современными мерками, то это кощунство, четвертовать на месте. А тогда он не выбивался, — поделился он мнением.

Бабичев также вспомнил о выступлении выпускницы четвертого сезона «Фабрики звезд» Ангины (настоящее имя — Надежда Игошина), которая пришла на детскую программу или чарт с песней «Кому какое дело». Он отметил, что певица надела свободный комбинезон без нижнего белья, и ее «грудь жила своей жизнью, ходила ходуном».

Взрослые разделились на два лагеря: мужчины ни на что другое не смотрели, а женщины с прогнозом — расстегнется ли комбинезон с конфузом, — рассказал он.

Но рекордсменом по числу эпатажных образов в 1990-е Бабичев назвал Бориса Моисеева. Музкритик указал, что он стал первым, кто начал использовать религиозные атрибуты для выступлений на сцене.

Он первый вышел в костюме католического священнослужителя, а-ля папа римский. Он в гробы ложился, любил, когда после выступления об этом говорят. Время было такое — свобода, в стране были проблемы похлеще, чем блузка Моисеева, — пошутил эксперт.

В числе последних эпатажных выходов Бабичев напомнил о номере Киркорова в Казахстане. Тогда король поп-сцены вышел на сцену в костюме телесного цвета с татуировкам, отшутившись, что его концертную одежду якобы не привезли.

Было много шума, уже тогда гайки начали закручивать. Вроде простили Киркорову этот скандал, — отметил музкритик.

Бабичев не забыл и о такой любительнице эпатажа, как Лолита. Он напомнил, что она выходила на сцену в откровенном облегающем костюме, надетом «на отнюдь не стройное тело».

Но ей по барабану, в чем выходить, несмотря на возраст и статус, — заключил он.

Бабичев ранее заявил, что принятие закона о дресс-коде для российских артистов может превратить отечественный шоу-бизнес в советскую эстраду. По его словам, исполнители должны самостоятельно решать, что надеть.