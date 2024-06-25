Четвергов отказался комментировать позицию Орбакайте Музыкант Четвергов: Орбакайте талантливая и легкая в общении

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Дмитрий Четвергов

Российский музыкант Дмитрий Четвергов в ходе мероприятия, приуроченного к присвоению ему звания «Заслуженного артиста России» не стал комментировать положение дел певицы Кристины Орбакайте. При этом он назвал звезду талантливой приятной и легкой в общении, передает корреспондент NEWS.ru.

Я не берусь комментировать, как складывается судьба, как влияет какие-то политические ситуации на артистов. Сложно это комментировать всегда, у меня нет на это своего взгляда. Я просто могу сказать, что это замечательная артистка, талантливая, — сказал Четвергов.

Ранее Орбакайте записала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео, где заявила, что у нее «все зашибись». Исполнительница отметила, что у нее много творческих планов, а все новости о ее «провалах» не соответствуют действительности. Таким образом Орбакайте отреагировала на слухи о неудачном концерте в Монако.

Певица добавила, что у нее давно выработался иммунитет ко всей негативной информации. По словам Орбакайте, ей всегда было и будет что спеть и сказать своей благодарной публике.

Поклонники певицы обвинили ее в неискренности и лицемерии после публикации видео, в котором артистка говорит о том, как хорошо живет после отъезда из России, и уверяет, что негатив к ней «не прилипает».