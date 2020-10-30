«Это грех»: Елена Преснякова рассказала об аборте

https://static.news.ru/photo/cb1465da-1ab0-11eb-bc5e-fa163e074e61_660.jpg Елена Преснякова Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Елена Преснякова со своим супругом, музыкантом Владимиром Пресняковым — старшим, вместе уже более 50 лет. В браке у них родился сын Владимир, недавно подаривший родителям третьего внука, но он мог бы быть не единственным их наследником.

73-летняя артистка рассказала, что в молодости сделала аборт, а сейчас очень корит себя за этот шаг и жалеет об этом по сей день.

Даже когда в церковь иду, обязательно ставлю свечку за малыша. Вина моя осталась, она есть. Я считаю, что это грех. Сейчас бы этот ребёнок был старше Вовы, — призналась Елена Преснякова, пишет StarHit.

Свою вину чувствует и супруг Елены Петровны Владимир Пресняков — старший. Он рассказал, что случилось это в то время, когда пианист Борис Рычков пригласил его играть в ансамбль, куда он давно хотел попасть.

Я думал, мол, вот уеду. Наверное, Лена подумала, что мы расстаёмся, вот и пошла на это... А мне хотелось поиграть с классными музыкантами, но потом я понял, что надо вернуться к ней, и сделал это, — поделился музыкант с Борисом Корчевниковым в программе «Судьба человека».

Несмотря на все испытания, в марте 1968 года у пары родился сын Владимир, который стал для них единственным.

22 октября певица Наталья Подольская подарила Владимиру Преснякову — младшему третьего сына. Для пары он стал вторым ребёнком. 26 октября Подольскую выписали из роддома, а о своём возвращении домой она рассказала в Instagram и опубликовала фотографию с мужем и двумя сыновьями — Артемием и новорождённым Иваном. У Преснякова-младшего есть старший сын Никита, который родился в браке с певицей Кристиной Орбакайте.

Как писал NEWS.ru, ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос, в рамках которого граждане РФ называли лучшего, по их мнению, эстрадного певца страны.