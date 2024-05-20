«Чертовски неловко»: известная певица едва не оголила грудь на сцене У Оливии Родриго расстегнулся бюстгальтер во время выступления в Лондоне

Фото: IMAGO/Jorge Estrellado/Global Look Press

Оливия Родриго

У певицы Оливии Родриго расстегнулся кожаный бюстгальтер во время концерта в Лондоне в рамках ее мирового тура Guts, пишет Page Six. 21-летняя исполнительница смогла вовремя поймать упавшее бра и восприняла инцидент с улыбкой, говорится в сообщении. Несмотря на казус, Родриго допела песню до конца, придерживая бюстгальтер руками.

«Это чертовски неловко! Чуть не засветила вам», — прокомментировала происшествие Родриго. Стоимость кожаного бюстгальтера Hells Belle на певице составила $380 (примерно 35 тысяч рублей). По иронии застежка сломалась во время исполнения песни Love is Confusing ( «Любовь сбивает с толку»), — отмечает издание.

Несколько минут певица пела и пританцовывала, придерживая бра одной рукой. Спасти ситуацию удалось танцорам на сцене, которые помогли Родриго застегнуть бюстгальтер. Видео с выступления Родриго уже стало вирусным и разлетелось по Сети.

Ранее американская певица Мадонна выступила на крупнейшем бесплатном концерте за всю ее карьеру, выступление прошло на пляже в Копакабана в Рио-де-Жанейро в Бразилии. По информации агентства, зрителями стали 1,6 миллиона человек. Концерт Мадонны состоялся по случаю ее 40-летия на сцене.

Согласно публикации, певица начала выступление с песни под названием Nothing Really Matters под громкие аплодисменты собравшихся людей. Она исполнила многие свои классические хиты. Через некоторое время на сцене к ней присоединилась бразильская певица Анитта. Это было последнее выступление артистки в рамках тура Celebration Tour.