«Чертовщина»: Савичева считает, что могла потерять ребёнка из-за колдовства

https://static.news.ru/photo/cd786eea-74f9-11eb-96d6-96000091f725_660.jpg Юлия Савичева Фото: yuliasavicheva/instagram.com

Певица Юлия Савичева рассказала, что расставание с продюсером Максимом Фадеевым и потеря ребёнка могут быть связаны с чёрной энергетикой от людей из окружения композитора.

По её словам, Фадеев, с которым у них всегда были хорошие отношения, вдруг резко изменился.

Долго пыталась понять, что происходит, но пробиться сквозь толпу окружающих его людей уже не могла, — поделилась артистка.

В итоге эти люди так плотно обступили продюсера, что просто перекрыли доступ к нему.

Отношение ко мне изменилось кардинально: сначала это было отдаление, потом холодок, сменившийся раздражительностью, — отметила Савичева.

Она призналась, что тогда винила себя в негативных эмоциях со стороны Фадеева. По её словам, складывалось полное впечатление, что его подменили.

Было чёткое ощущение, что там замешана магия. Меня преследовали ужасные сновидения, и чем сильнее ухудшалась ситуация, тем больше было этой чертовщины, — заявила певица, добавив, что во снах её постоянно засасывало в какую-то бездну.

Спустя время Савичева забеременела, однако у неё произошёл выкидыш. В это же время продюсер сообщил о нежелании работать с ней и забрал права на песни. Когда впервые после конфликта весной 2020 года она увиделась с продюсером, то рассказала о своих страшных снах. Тогда тот отметил, что всё это было неспроста, передаёт «Караван историй».

Ранее NEWS.ru писал, что Савичева сравнила лейбл продюсера Максима Фадеева с «адским логовом». Исполнительница прекратила сотрудничать с компанией в 2018 году. За семь лет до этого её отношения с шоуменом начали портиться.