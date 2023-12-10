«Чертовщина»: Киркорову не нравится песня «О боже, какой мужчина» Киркоров заявил, что не стал бы петь песню «О боже, какой мужчина»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что никогда бы не мог спеть песню «О боже, какой мужчина», даже адаптированную под исполнителя-мужчину. В подкасте видеоблогера и рэп-исполнителя Эльдара Джарахова на YouTube он сказал, что между исполнителем и песней должна быть «химия». Он добавил, что певцу Валерию Леонтьеву не нравилась песня «Атлантида», а вот для него она стала «отправной точкой», с которой «все понеслось».

Вот была такая певица Натали, у нее была песня «О боже какой мужчина… что то там… какая-то чертовщина… не помню какие там слова. Вот если бы мне принесли такую песню, даже если бы она была с «мужским текстом» то я бы ее не взял. Вот такая бывает «химия» с песнями, — заявил Киркоров.

Ранее Киркоров рассказал, что занимается спортом, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. По словам артиста, он тренируется вместе с инструкторами. Король отечественной поп-эстрады отметил, что фитнес и занятия спортом помогли ему скорректировать то, что было в его молодости. Киркоров объяснил, что в прошлом на его форме не лучшим образом сказалась нездоровая пища, в том числе газированные напитки и бутерброды.

После похудения Киркоров начал носить 44-й размер одежды вместо 56-го. Певец признался, что спорт впервые появился в его жизни только в прошлом году, до этого его отсутствие компенсировали выступления на сцене.