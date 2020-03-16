https://static.news.ru/photo/46151980-677b-11ea-9627-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Фигурист Пётр Чернышов проводит всё своё свободное время в клинике, где лежит его супруга Анастасия Заворотнюк.

Спортсмен покидает возлюбленную только, когда у него намечены гастроли и выступления. Муж актрисы ездит за продуктами и лекарствами. Он покупает для неё специальную крупу, которая помогает восстанавливать иммунитет.

Кроме того, к Заворотнюк каждый день приезжает мама. Валентина Борисовна проводит весь день в клинике, а вечером отправляется домой, сообщает Starhit.

Информация об ухудшении здоровья звезды сериала «Моя прекрасная няня» появилась летом 2019 года, когда Заворотнюк перестала появляться на публике. Осенью сообщалось о том, что она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр.

Как ранее писал NEWS.ru, сын Заворотнюк Майкл Стрюков впервые побывал у матери в клинике. К актрисе, проходящей лечение в одном из медцентров Москвы, он приехал вместе с сестрой, решившей отметить день рождения вместе с мамой.