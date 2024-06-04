«Через многое прошла»: певица Зара о Чеботиной Певица Зара назвала Люсю Чеботину русской Бритни Спирс

Певица Люся Чеботина через многое прошла, чтобы добиться успеха, рассказала участница «Фабрики звезд — 6» Зара. В подкасте «Ниче святого» от HiFi-стриминга Звук артистка назвала свою коллегу с русской Бритни Спирс.

Люся для меня — русская Бритни Спирс, поп-принцесса. Надо отдать должное, что она большая трудяжка, тоже через многое прошла. Сколько каверов пела — она ведь стала известна, когда выкладывали перепевки знаменитых песен. И, вот, нашла свой стиль, стала писать, — отметила Зара.

Ранее музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко выразил мнение, что своей популярностью Чеботина во многом обязана музыканту и бизнесмену Владимиру Киселеву. По его словам, после сотрудничества с семьей медиамагната к исполнительнице хита «Солнце Монако» пришел небывалый успех.

Рудченко объяснил, что Чеботина издавалась и выпускала песни на лейбле Киселева, после чего ее треки зазвучали на всех эфирах «Русского радио» и RU.TV. Кроме того, считает критик, положительное влияние на карьеру певицы оказала совместная работа с уже знаменитыми артистами, среди которых Филипп Киркоров и Стас Михайлов.

Недавно певец Юрий Киселев заявил, что у него было очень много схожих взглядов на жизнь с Люсей Чеботиной. Исполнитель назвал это дружбой, которая переросла в отношения. Он добавил, что благодарен Чеботиной за тот период.