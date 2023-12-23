«Чему научат?»: Шукшина призвала органы опеки проверить Киркорова Шукшина обратила внимание опеки на Киркорова после вечеринки Ивлеевой

Телеведущая Мария Шукшина в Telegram возмутилась, что служба опеки не обращает внимание на участников «голой» вечеринки, которую провела блогер Анастасия Ивлеева в столичном клубе Mutabor. Она поставила под сомнение моральные качества героев дискотеки, у которых есть дети, особенно певца Филиппа Киркорова.

Ведь у многих участников этой свальной вечеринки — дети... Чему научат и как воспитают они своих детей? Некоторые скажут, это их личные дети, как хотят, так и воспитают. Не вопрос! Тогда руки прочь от всех других семей, которых третируют органы опеки, улавливая ювенальные сигналы, идущие с Запада, — написала Шукшина.

Отдельно экс-ведущая «Жди меня» прошлась по персоне Филиппа Киркорова, который пришел на вечеринку в полупрозрачном закрытом наряде. Она припомнила отцу двоих детей и другие его скандалы.

Достаточно посмотреть на «эволюцию» коллективного Киркорова, хотя бы за последние 20 лет... Сначала мужчины начинают красить глаза, потом надевают мини юбки, потом, не стесняясь, приводят своих партнеров на ТВ, потом топчутся на кресте, теперь уже начали демонстрировать свое тело в нижнем белье или без оного, — пишет Шукшина, не называя имен.

Также телеведущая составила список участников вечеринки и предложила подписчикам направить свои сообщения в Роскомнадзор с требованием запретить показ этих персон на федеральном телевидении.

Ранее Мария Шукшина попала в семейный скандал из-за отношений с матерью. СМИ писали, что телеведущая не общается с разбитой инсультом родительницей. Сестра Ольга Шукшина рассказывала, что телеведущая занесла в черный список номера телефонов родственниц.