«Человечище»: Севиль назвала любимого актера Севиль назвала Сергея Бурунова своим любимым актером

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Севиль

Солистка Artik & Asti Севиль назвала Сергея Бурунова своим любимым актером. В беседе с корреспондентом NEWS.ru на презентации, посвященной международному фестивалю «КиноБраво», она отметила, что звезда сериала «Полицейский с Рублевки» является народным любимцем.

Любимый актер... Да у меня много таких людей и в окружении, в том числе. Правда у меня большие проблемы с памятью. Культовые личности сейчас назову — это Бурунов. Я считаю, что это самый лучший народный любимец, невероятный артист, человечище. Хабенский, которого я уже упоминала, — подчеркнула Севиль.

Ранее Севиль высмеяла предположение продюсера Сергея Дворцова о том, что ее победу в пятом сезоне телешоу «Маска» могли «проплатить». Артистка подчеркнула, что не участвует в каких-либо слухах.

Дворцов высказывал предположение, что кто-то мог заплатить за победу певицы. Также он указал на то, что молодая артистка «не дотягивает определенные моменты», которые может исполнить на сцене. Хотя в то же время продюсер признал, что артистка обладает талантом и заслуженно стала победительницей.

До этого Севиль Велиева раскрыла секрет своей победы в телешоу. По ее словам, она выиграла благодаря совету одного из продюсеров шоу Юлии Сумачевой. Во время беседы та предложила певице довериться персонажу: на программе Велиева выступала в костюме енота.