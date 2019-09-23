https://static.news.ru/photo/f8353408-de08-11e9-a65e-fa163e074e61_660.jpg Фото: n.vetlitskaya/Facebook

Российская певица Наталья Ветлицкая прокомментировала свой концертный тур по РФ после многолетнего отсутствия на сцене. Исполнительница с юмором отреагировала на некоторые сообщения в Сети о возможных причинах новых выступлений — заблокированных счетах в Европе и материальных трудностях.

Ржу, не могу — «карточки заблокированы». Им надо было ещё добавить — и продовольственные карточки тоже закончились, продаёт дом в Тамбове, ласты, коньки. <...> Давайте жгите дальше! — написала она на своей странице в социальной сети Facebook .

Она добавила, что подобные публикации в Интернете появляются из-за зависти со стороны недоброжелателей. Однако артистка поблагодарила хейтеров — они забирают «остатки плохой кармы» звезды шоу-бизнеса.

И всем сердцем приветствую доброжелателей, я всегда верю в светлых людей, увидимся в эфире, — добавила певица.

По предварительным данным, артистка заключила контракт с санкт-петербургской музыкальной корпорацией. Сотрудники фирмы займутся организацией и продвижением концертов.

Как ранее писал News.ru, юморист Евгений Петросян, который в 2018 году расстался со своей супругой Еленой Степаненко, рассказал, что уже больше года не может попасть в свой собственный дом. Этим он поделился с подписчиками своего Instagram.