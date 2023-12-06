«Чей Крым?»: Бородин призвал Ревву высказать свое отношение к СВО Бородин призвал выступившего на «Песне года» Ревву высказаться об СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Ревва

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем Telegram-канале опубликовал скрин переписки с недавно выступившим на концерте «Песня года» артистом Александром Реввой, в которой призвал его высказать свое отношение к СВО. Общественник пояснил, что зрители хотят знать позицию исполнителя, а также поинтересовался у него, чей Крым. Бородин спросил, не хочет ли Ревва поехать в зону СВО для поддержки российских бойцов.

Никто не понимает, какая у вас позиция по СВО. Можете пояснить, какая она у вас? Я вот лично хочу задать вам несколько вопросов. Чей Крым? Поддерживаете вы специальную военную операцию? Не хотите ли вы лично приехать в зону СВО, чтобы поддержать наших ребят, которые сегодня сражаются за нашу страну, можно сказать, воюют с НАТО? — поинтересовался Бородин.

Общественник подчеркнул, что «постучался» в блог к Ревве и ждет от юмориста «мужского ответа». Бородин выразил надежду, что артист не будет молчать, как это сделала певица Кристина Орбакайте.

Ранее Бородин обратился к Орбакайте, попросив ее сделать публичное заявление об СВО. Общественник назвал позицию Орбакайте «тихушной» и задался вопросом, не использует ли дочь певицы Аллы Пугачевой Россию для зарабатывания денег.

До этого сообщалось, что Ревва вернулся в Россию и выступил на «Песне года» с сольным номером и общей песней. Артист держался обособленно от других звезд, но не отказывал тем, кто просил о совместном снимке. На гала-концерте «Песня года» Ревву сопровождали жена и дочь.