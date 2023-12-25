Заслуженный артист России Игорь Ливанов известен зрителю по ролям в картинах «Господа офицеры», «Грозовые ворота», «На углу, у Патриарших» и многим другим. Всего в фильмографии артиста более 70 работ. Что известно о его жизни, как относится к Украине?
Чем сейчас занимается Игорь Ливанов
Игорь Ливанов является актером Театра Луны. Он гастролирует по российским городам со спектаклем «Фальшивая нота», а также задействован в постановках «Собачье сердце», «Зинон. С приветом!» и комедии «Слухи». В 2023 году с ним на экраны вышел сериал «Высшая мера».
В прошлом месяце артист отпраздновал свое 70-летие. В честь его юбилея в московском Театре в Хамовниках прошел большой праздничный концерт. Сейчас артист живет в столице с супругой Ольгой, они растят двоих сыновей Тимофея и Илью.
Что Игорь Ливанов говорит про Украину и СВО
Игорь Ливанов родился и вырос в Киеве. Родину артист покинул в студенческие годы, кода уехал поступать в петербургский Институт сценических искусств. До 2020 года он регулярно ездил на Украину и посещал своих друзей и родных. По словам артиста, он был свидетелем Майдана и предполагал, что события приведут к спецоперации.
Сегодня Игорь Ливанов называет себя «ватником» и поддерживает действия российской власти.
«Да, я ватник. Я тот самый ватник, который Чехов, Толстой, Тургенев, — это все ватники. Я знаю других актеров, я горжусь, что у них такая позиция. Например, Володя Стеклов, он из Луганска, практически оттуда не вылезает», — сказал он в программе «Новые русские сенсации».
Актер считает бессмысленными переговоры с украинским правительством, поскольку оно никогда не выполняет взятые на себя обязательства.
«Каждый раз мы сталкиваемся с одним и тем же, что нас обманывают. Если мы сейчас пойдём на соглашение — нас опять обманут. Это будет тоже сознательная пауза, чтобы опять вернуться к войне, но уже на другом уровне», — объяснил Ливанов.
Почему Ливанова удерживали на украинской границе
Три года назад артист попал в черный список на Украине — ему запретили въезд на территорию страны за посещение Крыма. Ливанов лично убедился, что находящимся под санкциями российским знаменитостям не стоит пытаться пресекать украинскую границу.
«Мне теперь запрещен въезд на Украину на три года. Нас пять часов держали в автобусе и спрашивали: „Чей Крым?“ Так продолжалось пять часов. Меня приводили и уводили. Мы сыграли спектакль в Кишиневе и поехали в Одессу через границу. Нас в итоге не пропустили», — говорил он.
Что известно о личной жизни Игоря Ливанова
Со своей первой женой Татьяной Пискуновой Ливанов познакомился в театральном институте. В 1979 году у них родилась дочь Ольга. Они жили в Ростове-на-Дону. Их семейная жизнь оборвалась в августе 1987 года, года супруга артиста с дочерью погибли в железнодорожной катастрофе.
«Так случается в жизни, что рядом со счастьем ходит боль. Я вернулся со съемок. Моя Танюша с нашей дочкой решили поехать к маме в Псковскую область. Я их проводил. В семь утра раздался звонок в дверь... Мне сообщили, что моя жена и дочь погибли. Товарняк врезался в поезд. Шансов выжить не было», — вспоминал артист.
Во второй раз артист женился на актрисе Ирине Ливановой. Они вместе переехали в Москву, в 1989 году у них родился сын Андрей. В 2000 году они развелись, супруга Ливанова ушла к актеру Сергею Безрукову, а еще спустя 15 лет при невыясненных обстоятельствах ушел из жизни их наследник.
Сейчас актер женат в третий раз и предпочитает не говорить о личном.
«Знаю, что много было информации о гибели моего сына. Зачем трогать эту тему? Безнравственно и грешно бить по больному. Что такое счастье? Ты понимаешь это с годами. Я счастлив, что есть мой близкий человек — жена Ольга. Кстати, супруга не имеет никакого отношения к кино. Счастье, что есть два сына — Тимофей и Илья», — сообщил он журналу «Аргументы недели».
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