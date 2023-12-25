«Чехов, Толстой, Тургенев — это все ватники»: где сейчас Игорь Ливанов

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Праздничный концерт, посвященный 70-летию Игоря Ливанова

Заслуженный артист России Игорь Ливанов известен зрителю по ролям в картинах «Господа офицеры», «Грозовые ворота», «На углу, у Патриарших» и многим другим. Всего в фильмографии артиста более 70 работ. Что известно о его жизни, как относится к Украине?

Чем сейчас занимается Игорь Ливанов

Игорь Ливанов является актером Театра Луны. Он гастролирует по российским городам со спектаклем «Фальшивая нота», а также задействован в постановках «Собачье сердце», «Зинон. С приветом!» и комедии «Слухи». В 2023 году с ним на экраны вышел сериал «Высшая мера».

В прошлом месяце артист отпраздновал свое 70-летие. В честь его юбилея в московском Театре в Хамовниках прошел большой праздничный концерт. Сейчас артист живет в столице с супругой Ольгой, они растят двоих сыновей Тимофея и Илью.

Что Игорь Ливанов говорит про Украину и СВО

Игорь Ливанов родился и вырос в Киеве. Родину артист покинул в студенческие годы, кода уехал поступать в петербургский Институт сценических искусств. До 2020 года он регулярно ездил на Украину и посещал своих друзей и родных. По словам артиста, он был свидетелем Майдана и предполагал, что события приведут к спецоперации.

Сегодня Игорь Ливанов называет себя «ватником» и поддерживает действия российской власти.

«Да, я ватник. Я тот самый ватник, который Чехов, Толстой, Тургенев, — это все ватники. Я знаю других актеров, я горжусь, что у них такая позиция. Например, Володя Стеклов, он из Луганска, практически оттуда не вылезает», — сказал он в программе «Новые русские сенсации».

Актер считает бессмысленными переговоры с украинским правительством, поскольку оно никогда не выполняет взятые на себя обязательства.

«Каждый раз мы сталкиваемся с одним и тем же, что нас обманывают. Если мы сейчас пойдём на соглашение — нас опять обманут. Это будет тоже сознательная пауза, чтобы опять вернуться к войне, но уже на другом уровне», — объяснил Ливанов.

Почему Ливанова удерживали на украинской границе

Три года назад артист попал в черный список на Украине — ему запретили въезд на территорию страны за посещение Крыма. Ливанов лично убедился, что находящимся под санкциями российским знаменитостям не стоит пытаться пресекать украинскую границу.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Мне теперь запрещен въезд на Украину на три года. Нас пять часов держали в автобусе и спрашивали: „Чей Крым?“ Так продолжалось пять часов. Меня приводили и уводили. Мы сыграли спектакль в Кишиневе и поехали в Одессу через границу. Нас в итоге не пропустили», — говорил он.

Что известно о личной жизни Игоря Ливанова

Со своей первой женой Татьяной Пискуновой Ливанов познакомился в театральном институте. В 1979 году у них родилась дочь Ольга. Они жили в Ростове-на-Дону. Их семейная жизнь оборвалась в августе 1987 года, года супруга артиста с дочерью погибли в железнодорожной катастрофе.

«Так случается в жизни, что рядом со счастьем ходит боль. Я вернулся со съемок. Моя Танюша с нашей дочкой решили поехать к маме в Псковскую область. Я их проводил. В семь утра раздался звонок в дверь... Мне сообщили, что моя жена и дочь погибли. Товарняк врезался в поезд. Шансов выжить не было», — вспоминал артист.

Во второй раз артист женился на актрисе Ирине Ливановой. Они вместе переехали в Москву, в 1989 году у них родился сын Андрей. В 2000 году они развелись, супруга Ливанова ушла к актеру Сергею Безрукову, а еще спустя 15 лет при невыясненных обстоятельствах ушел из жизни их наследник.

Сейчас актер женат в третий раз и предпочитает не говорить о личном.

«Знаю, что много было информации о гибели моего сына. Зачем трогать эту тему? Безнравственно и грешно бить по больному. Что такое счастье? Ты понимаешь это с годами. Я счастлив, что есть мой близкий человек — жена Ольга. Кстати, супруга не имеет никакого отношения к кино. Счастье, что есть два сына — Тимофей и Илья», — сообщил он журналу «Аргументы недели».

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